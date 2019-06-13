Рядом с Северным мостом в Краснодаре обустроят новый сквер

Фото: администрация Краснодара

Власти кубанской столицы заявили, что вместо снесенного накануне аварийного жилого дома по улице Новороссийской, 176 рядом со вторым Северным мостом обустроят новую зеленую зону. Сквер будет носить название «Новороссийский», на нем разместят большую детскую площадку, сообщили в мэрии.

Сообщается, что большая часть участка площадью 0,9 га может быть занята спортивной и детской площадками. В сквере высадят деревья и кустарники, разместят цветочные клумбы. Чтобы расширить территорию будущего сквера, будут снесены старые гаражи на примыкающем к площадке участке. Дизайн-проект сквера должен быть представлен главе города в конце лета этого года, сам сквер предполагается внести в программу по благоустройству на 2020 год.

Аварийный 15-квартирный жилой дом по Новороссийской, 176 расселили в 2017 году. Он был обитаем жителями с 1949 году. Ветхим и аварийным строение признали после того как в одной из квартир обрушилась часть потолка.

Василий Хитрых