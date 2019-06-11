Модный дом Raschini проведет гольф-турнир

21 июня Дом Raschini соберет игроков, клиентов, звездных гостей и представителей Ассоциации делового сотрудничества «Россия-Гонконг» на первый гольф-турнир International Business Golf Cup. Организаторы соревнования позиционируют поле для гольфа как «переговорную под открытым небом», площадку для нетворкинга. Гости турнира смогут в непринужденной обстановке за игрой в гольф обсудить бизнес-идеи, а также принять участие в мастер-классе и примерить новинки из коллекции для гольфа от Raschini. Мероприятие пройдет на территории на территории гольф-клуба Links National Golf Resort.