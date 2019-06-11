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Всемирный конгресс татар приостановил членство «Штаба татар» Москвы

Всемирный конгресс татар (ВКТ) во главе с Василем Шайхразиевым приостановил членство московской организации «Штаб татар». Об этом сообщается на сайте ВКТ.

Причины приостановки членства не называются. Однако в сообщении указано, что такое решение принято руководителями нацсовета организации. «На ближайшем заседании национального совета ВКТ будет рассмотрен вопрос о целесообразности ее исключения»,— говорится в сообщении.

«Штабом татар» руководит меценат Рустэм Ямалеев. Источники «Бизнес Online» называли господина Ямалеева инициатором разрыва договора безвозмездной аренды дома Асадуллаева между национально-культурной автономии татар в Москве и управделами президента России. С начала года проходит судебное разбирательство для оценки законности заключенного в 2009 году договора.

“Ъ-Казань”


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