Генпрокуратура потребовала дело журналиста Голунова для проверки

Генпрокуратура РФ потребовала дело корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова для проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. «Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки»,— сказал господин Бадамшин.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила главу государства Владимира Путина обеспечить контроль Генпрокуратуры за делом господина Голунова. Президент одобрил это предложение. Сейчас делом журналиста занимается МВД.

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы.

12 июня в Москве запланирована несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».