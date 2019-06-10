Москалькова: Путин одобрил просьбу о контроле за делом журналиста Голунова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что выразила президенту России Владимиру Путину свою обеспокоенность тем, что при задержании к корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову применяли силу. «И просила продолжать контроль со стороны Генеральной прокуратуры за предварительным следствием — с точки зрения законности и обоснованности. Президент положительно отреагировал на эти посылы»,— сказала «Медузе» госпожа Москалькова. Она добавила, что домашний арест — это шаг вперед, но нужно внимательно следить за расследованием.

Ранее дело журналиста прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, заявив, что о деле господина Голунова было доложено главе государства на следующий день после задержания журналиста как о резонансном.

Специальный корреспондент отдела расследований Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. «Медуза» считает задержание своего корреспондента провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. Следствие требовало арестовать его на два месяца, но суд отправил журналиста под домашний арест. 12 июня в Москве планируется марш в поддержку господина Голунова, мероприятие не санкционировано.

О том, как Иван Голунов оказался под домашним арестом, а его дело — под особым контролем, читайте в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».