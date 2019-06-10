На Дону выделят 20 млн рублей на оснащение школ и детских садов

Из бюджета Ростовской области выделят 20 млн руб. на оснащение школ региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Больная часть этой суммы (14 млн руб.) достанется школьному комплексу «Красный Аксай» Ростова. На эти деньги школа закупит сценическое оборудование для актового зала, мебель, художественный и хозяйственный инвентарь, учебники и учебные пособия. Ранее школе микрорайона «Красный Аксай» уже выделяли 122 млн руб. из областного бюджета на закупку инвентаря, медицинского оборудования, оргтехники, музыкальных инструментов и мебели. Закончить строительство школьного комплекса планируют до конца этого года.

Около 3,2 млн руб. направят на проектные и изыскательские работы по строительству газовой котельной для школы и детского сада в Быстрогорском Тацинского района области. Еще 2,8 млн рублей пойдет на капитальный ремонт противопожарной системы Комиссаровской средней школы № 9 Дубовского района и на реконструкцию путей эвакуации Дубовской средней школы №1.

Дарья Голякова