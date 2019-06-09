Рособрнадзор заявил о прозрачности и объективности после первых результатов ЕГЭ

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились, сообщает Рособрнадзор. Число тех, кто не смог преодолеть минимальный балл по базовой математике сократилось примерно на 5 тыс. человек к уровню прошлого года. Средний тестовый балл вырос на 6 баллов.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ»,— говорится в сообщении.

Порядка 6% участников не смогли преодолеть минимальный порог по географии, по литературе — около 4%.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что на информационные системы ЕГЭ осуществлялись DDoS-атаки, но попытки хакеров ни к чему не привели. А в двух школах в Иваново ЕГЭ не смогли начать вовремя. Причиной стали технические сбои на Едином государственном экзамене по математике в двух местных учебных заведениях, из-за чего процедура едва не провалилась.

Подробнее о сбоях во время ЕГЭ читайте в публикации “Ъ” «Математика на это не рассчитывала».