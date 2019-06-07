Министр внутренних дел Мордовии Юрий Арсентьев возглавил нижегородский главк Хотя не хотел и предпочел бы остаться работать в республике

Глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев отправлен в отставку по указу президента России Владимира Путина и назначен на должность руководителя ГУ МВД по Нижегородской области. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Напомним, информация о возможном назначении господина Арсентьева в Нижегородскую область появилась в апреле.

Юрий Арсентьев родился в Ардатовском районе Мордовии в 1961 году. В 2013 году возглавил МВД республики, срок его полномочий на этом посту истек в декабре 2018 года. Сам господин Арсентьев говорил, что после отставки предпочел бы остаться в Мордовии.

Нижегородское управление МВД с 2017 года по 1 апреля 2019 года возглавлял Юрий Кулик. Временно исполняющим обязанности был назначен замначальника управления МВД – начальник нижегородской полиции Сергей Камышев, который вступил в должность в декабре 2018 года.

Анастасия Еремина