Адвокаты Башкирии намерены поднять вопрос о доверии Булату Юмадилову

Как стало известно “Ъ-Уфа”, совет адвокатов при Адвокатской палате Башкирии на внеочередной конференции 24 июня намерен поднять вопрос о доверии совету и президенту организации Булату Юмадилову. На этой неделе региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту мошенничества и нанесения членам палаты ущерба в размере 3,7 млн руб. в результате невыгодной аренды офиса у тещи господина Юмадилова. Инициатива проведения внеочередной конференции, по информации собеседников “Ъ-Уфа” в адвокатском сообществе, исходила в том числе от председателя правления «Объединения адвокатов Республики Башкортостан» Валерия Аббасова. Он направил в адрес Булата Юмадилова и совета палаты обращение, в котором указал, что возбуждение уголовного дела создает «необходимость в срочном созыве внеочередной конференции адвокатов Республики Башкортостан», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, «выработать и принять решения о восстановлении репутации адвокатского сообщества республики».

В комментарии «Адвокатской газете» Булат Юмадилов 5 июня заявил, что в конце мая, после «многочисленных публикаций в местных СМИ о якобы незаконности и сомнительности сделки», его теща потребовала освободить арендованные отремонтированные площади.

О том, в чем следствие подозревает руководителей Адвокатской палаты Башкирии, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Адвокатскую палату взяли в дело».

Булат Баширов