«Уралкалий Трейдинг» подписал меморандумы о поставках удобрений в Китай

«Уралкалий Трейдинг» (100%-ная дочерняя компания ПАО «Уралкалий») и китайские компании Suifenhe Kaiyuan Economy and Trade Co., LTD, Manzhouli Tianyue Trading Co., LTD, Suifenhe Longsheng Economic and Trade Co., LTD, Suifenhe Guangcheng Economic and Trade Co., LTD и Manzhouli AIX International Trading Incorporation подписали меморандумы о взаимопонимании. Китайские компании являются членами Ассоциации по координации приграничной торговли калийными удобрениями Департамента по химическим удобрениям Китайской торговой палаты по металлургии, горнодобывающей и химической промышленности.

Документы были подписаны членом правления и генеральным директором «Уралкалий Трейдинг» Александром Терлецким, с одной стороны, и руководителями китайских компаний-импортеров, с другой, в рамках Петербургского международного экономического форума. В соответствии с соглашениями стороны выражают намерение закупать и поставлять в Китай в период с 2019 по 2023 год включительно хлористый калий производства ПАО «Уралкалий», отгрузка которого будет осуществляться железнодорожным транспортом через сухопутные пограничные переходы специализированными вагонами-минераловозами. Объемы поставок могут составить 200–250 тыс. тонн хлористого калия ежегодно в адрес каждой из компаний-импортеров.

«Географическое положение «Уралкалия» имеет целый ряд преимуществ перед другими игроками калийной отрасли в части, касающейся железнодорожных поставок калийных удобрений в Китай, во многом благодаря эффективному взаимодействию с ОАО „РЖД“»,— заявил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.— Соглашения, подписанные с нашими китайскими партнерами, являются очередным свидетельством важности Китая — рынка, являющегося одним из крупнейших и ключевых по объемам потребления нашей продукции».

На форуме был также подписан меморандум о сотрудничестве между «Уралкалий Трейдинг» и одной из крупных логистических компаний — контейнерных операторов в портах северо-запада РФ ООО «Ультрамар». Стороны договорились об основополагающих принципах возможного сотрудничества и будущего партнерства в отношении проекта строительства компанией «Ультрамар» объектов портовой инфраструктуры, предназначенной для перевалки дополнительных объемов хлористого калия ПАО «Уралкалий» в новом терминале в порту Усть-Луга, с последующим строительством многофункционального терминала с общим потенциальным объемом перевалки удобрений крупнейших отечественных производителей до 12 млн тонн в год.