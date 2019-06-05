Правительство заморозило южную дорогу

Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. При этом существующая дорога на этом отрезке сильно перегружена, пробки растягиваются на километры. Кроме того, в районе Туапсе на полотно постоянно сходят сели. Тем не менее, Минтранс посчитал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 километров нецелесообразным: стоимость составляет 1,6 трлн руб., и проект технически сложный. Правительство рассматривает вариант концессионного соглашения с инвесторами, эксперты считают, что в регионе есть более значимые проекты.

Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году, заявил вице-премьер Максим Акимов. «"Джубга-Сочи" – это точно не проект текущего цикла. У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 году»,— сказал господин Акимов. Существующая дорога от Джубги до Сочи серьезно перегружена, летом пробки растягиваются на километры, в районе города Туапсе на магистраль периодически сходят сели. Однако Минтранс счел строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 км нецелесообразным из-за технической сложности и крайне высокой стоимости проекта, которая оценивается в 1,6 трлн руб.

Новая дорога должна была пойти в обход населенных пунктов. Предполагалось построить обход Туапсе, обход Сочи, обход поселка Лазаревского, и еще около 80 км соединительных участков. При этом подрядчик должен был возвести 43 моста, 27 тоннелей и несколько эстакад. Если бы проект был реализован, добраться от Джубги до Сочи можно было бы за час. Предполагалось, что для автомобилистов проезд будет бесплатным. Начать реконструкцию дороги «Джубга-Сочи» Росавтодор надеялся в 2019 году, говорил в апреле замруководителя Росавтодора Игорь Астахов, но никаких подробностей тогда не сообщил.

Власти рассматривают возможность концессионных соглашений, однако даже в этом случае государству придется внести существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка. Также глава Минтранса Евгений Дитрих обещал рассмотреть включение дороги в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, если проект «будет востребован и не запределен по цене». До сих пор этого проекта в плане нет. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, генподрядчиком строительства новой автомагистрали, которая претендует на звание самой дорогой дороги в современной России, может стать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Коммерческий директор транспортной компании Traft Андрей Савин связывает высокую стоимость проекта с необходимостью решить одновременно несколько сложнейших задач: обеспечить защиту от селевых оползней, заранее заложить в дорогу технологии, ускоряющие проезд автомобилей и мониторинг транспорта. «На ценник существенно влияет количество мостов и тоннелей: в проекте планируется построить не менее трех десятков и тех, и других. Кроме того, на ряде участков предстоит переносить линии железнодорожного сообщения. В основу инфраструктуры полотна следует закладывать огромное количество датчиков, камер, много километров волокна для связи. Важнейшую нагрузку существующей дороги составляют не только легковые, но и грузовые ТС. Оцифровка дорог — важнейший фактор вспомогательной безопасности на дороге, в которую государство и подрядчики вкладывают значительные средства»,— рассказал господин Савин.

По словам гендиректора INFOLine Ивана Федякова, колоссальную сумму, соизмеримую со строительством крупнейших скоростных трасс, выделить в текущих условиях из бюджета не представляется возможным. «Вкладывать такие средства в регион, который, по сути, не имеет промышленного потенциала, нецелесообразно. Скорее всего, причиной отказа от реализации проекта стало строительство более значимой дороги: от джубгинской развязки до Новороссийска и далее в Крым. Оттуда на материковую часть России идут промышленные грузы, кроме того, они идут из порта Новороссийск и обратно по всей стране. Потому и было принято решение в пользу этого направления»,— рассказал эксперт. Он добавил, что в другой ситуации имело бы смысл строить дорогу от Джубги до Сочи, но ни финансово, ни технически сейчас невозможно освоить два таких проекта. «Для этого недостаточно ресурсов. Необходимо развивать альтернативное транспортное сообщение: например, морской транспорт, чтобы хотя бы частично разгружать действующую трассу»,— говорит аналитик. Кроме того, он считает, что в случае реализации проекта новую дорогу могут сделать платной при соблюдении двух условий: наличия альтернативной трассы и наличия инвестора. По мнению господина Федякова, второе сложнее.

Аналитик «Финам» Алексей Калачев считает, что расширение транспортной инфраструктуры и повышение пропускной способности дорог необходимы для развития курортов Краснодарского края и роста туристической индустрии в черноморском регионе. «Ресурсы имеющейся инфраструктуры исчерпаны, это понятно.

Собственно, курорты Сочи – это узкая полоска между горами и морем, каждый квадратный метр которой дорог. Строить придется на прилегающей сложной и пересеченной местности.

Привлечь негосударственное финансирование к реализации проекта можно только на выгодной для инвестора основе. Он сможет получить отдачу от вложений в строительство за счет платной эксплуатации построенного участка в течение 20-30 лет. Однако участок нельзя делать платным, если отсутствуют альтернативные бесплатные маршруты»,— говорит эксперт, поясняя, что это ограничение можно обойти, если новая трасса или ее платные участки не будут совпадать с действующей сейчас дорогой. Основным кандидатом на роль инвестора аналитик также называет «Мостотрест» Ротенберга.

Елена Рыжкова