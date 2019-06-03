Против Улюкаева возбудили административное дело о неуплате транспортного налога

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за взятку, должен более 115 тыс. руб. за неуплату транспортного налога, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В его отношении было возбуждено административное дело.

Дело против экс-министра было заведено 22 мая, ФССП обратилась в столичный суд с иском в феврале нынешнего года. Адвокат господина Улюкаева Лариса Каштанова ничего не знает о долгах. «Я не могу пояснить, я не в курсе»,— сказала она.

В декабре 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и назначили штраф 130 млн руб. Его признали виновным в получении $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сейчас бывший министр отбывает наказание в колонии под Тверью, свою вину он не признал. В ноябре 2018 года господин Улюкаев рассказал, что работает в библиотеке и занимается зарядкой для поддержания физической формы.

Подробнее о приговоре Алексею Улюкаеву читайте в публикации “Ъ” «Так суд лишил».