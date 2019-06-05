Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ) создано в 1914 году на базе Екатеринодарской лаборатории опытного табаководства. Проводит фундаментальные и инновационные научные исследования в области табачного производства и осуществляет научное обеспечение табачной отрасли. Целью исследований ВНИИТТИ является создание научных основ агропромышленного производства табачной продукции, обеспечивающих получение конкурентоспособных табачных изделий высокого качества и пониженной токсичности.
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