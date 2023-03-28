Гроссмейстер геополитики

Умер Збигнев Бжезинский, знаковая фигура мировой дипломатии второй половины XX века, один из самых ярких и противоречивых американских политиков и дипломатов, чьи заявления и действия вызывали у нас в России порой большее эхо, чем в самих США.

Фраза о том, что «в России нужно жить долго» может быть переосмыслена на американский манер применительно к бывшему советнику по национальной безопасности президента Джимми Картера. Жизнь Бжезинского вместила в себя сразу несколько исторических эпох — от холодной войны до современного мира, который кто-то называет многополярным, а кто-то и вовсе бесполярным.

Как бы то ни было, в России продолжающийся на протяжении десятилетий спор о Бжезинском — это дискуссия о том, нужна ли нам Америка. И если да, то какой должна быть модель отношений с ведущей державой западного мира. Профессиональные американисты ссылаются на Бжезинского как на непререкаемый авторитет. В свою очередь, ушибленные профессиональные антиамериканисты, услышав его имя, меняются в лице. И когда нужно плюнуть в США, напомнить о заговоре или «стремлении расчленить матушку-Россию», опять-таки первым вспоминают Бжезинского.

Придумав свою знаменитую «шахматную доску» — метафору современной геополитики — Збигнев Бжезинский точнее чем кто бы то ни было уловил смысл дипломатии послевоенного мира. И сегодня, когда он умер, партия не закончена. Как и спор о том, кто играет белыми, а кто черными.