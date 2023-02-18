18 февраля 1943 года были арестованы студенты Ганс и Софи Шолль — участники антифашистского движения «Белая роза», которое просуществовало всего полгода, но стало символом борьбы, смелости и стойкости. История «Белой розы», участники которой боролись с режимом до конца,— в фотогалерее «Ъ».

Летом 1942 года в Германии возникло студенческое антифашистское движение «Белая роза», названное так же, как и роман американца Бруно Травена. Своей целью студенты называли информирование населения о преступлениях Третьего рейха. Спустя полгода, попавшись с листовками, направленными против Гитлера, были арестованы его организаторы Софи и Ганс Шолль. Через четыре дня пыток и допросов они были казнены. Всего гестапо удалось выйти на 29 участников движения, все они были убиты. Движение стало символом борьбы, смелости и стойкости. Листовки распространялись даже после окончания войны. Сегодня улицы в студенческом городке Мюнхенского университета названы имена участников движения сопротивления.