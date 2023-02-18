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История «Белой розы»

Как студенты организовали антифашистское движение

18 февраля 1943 года были арестованы студенты Ганс и Софи Шолль — участники антифашистского движения «Белая роза», которое просуществовало всего полгода, но стало символом борьбы, смелости и стойкости. История «Белой розы», участники которой боролись с режимом до конца,— в фотогалерее «Ъ».

Летом 1942 года в Германии возникло студенческое антифашистское движение «Белая роза», названное так же, как и роман американца Бруно Травена. Своей целью студенты называли информирование населения о преступлениях Третьего рейха. Спустя полгода, попавшись с листовками, направленными против Гитлера, были арестованы его организаторы Софи и Ганс Шолль. Через четыре дня пыток и допросов они были казнены. Всего гестапо удалось выйти на 29 участников движения, все они были убиты. Движение стало символом борьбы, смелости и стойкости. Листовки распространялись даже после окончания войны. Сегодня улицы в студенческом городке Мюнхенского университета названы имена участников движения сопротивления.

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Летом 1942 года в Германии возникло студенческое антифашистское движение «Белая роза», названное так же, как и роман американца Бруно Травена. Своей целью студенты называли информирование населения о преступлениях Третьего рейха &lt;br>На фото слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль и Кристоф Пробст

Летом 1942 года в Германии возникло студенческое антифашистское движение «Белая роза», названное так же, как и роман американца Бруно Травена. Своей целью студенты называли информирование населения о преступлениях Третьего рейха
На фото слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль и Кристоф Пробст

Фото: wikimedia.org

Почти все участники движения были возмущены преступлениями фашистов, многие из них стали свидетелями зверств в Польше. Основатель движения Ганс Шолль и Кристоф Пробст учились вместе в Мюнхенском университете, слушая там лекции профессора Курта Хубера (на фото). Профессор составлял и распространял листовки против национал-социалистов и лично Адольфа Гитлера

Почти все участники движения были возмущены преступлениями фашистов, многие из них стали свидетелями зверств в Польше. Основатель движения Ганс Шолль и Кристоф Пробст учились вместе в Мюнхенском университете, слушая там лекции профессора Курта Хубера (на фото). Профессор составлял и распространял листовки против национал-социалистов и лично Адольфа Гитлера

Фото: Bundesarchiv

За полгода существования движение выпустило пять листовок. В последнем «Воззвании ко всем немцам» говорилось о необходимости противостоять государственной пропаганде. Эти листовки распространялись по случайным адресам, выбранным в телефонном справочнике. В феврале 1943 года было решено перейти к активным действиям. Тогда Александр Шморелль, Ганс Шолль и Вилли Граф (на фото) расписали стены университета призывами «Долой Гитлера» и «Свобода»

За полгода существования движение выпустило пять листовок. В последнем «Воззвании ко всем немцам» говорилось о необходимости противостоять государственной пропаганде. Эти листовки распространялись по случайным адресам, выбранным в телефонном справочнике. В феврале 1943 года было решено перейти к активным действиям. Тогда Александр Шморелль, Ганс Шолль и Вилли Граф (на фото) расписали стены университета призывами «Долой Гитлера» и «Свобода»

Фото: wikimedia.org

Со временем у студенческого движения появились последователи во многих городах. В Ульме действовала Ульмская группа абитуриентов, в Саарбрюккене — саарбрюккенская, в которую входили ученики реформированной гимназии, в Берлине — группа «Дядя Эмиль», членами которой были журналистка Рут Андреас-Фридрих, дирижер Лео Борхард, студентка театрального училища и врач-терапевт. Благодаря таким «отделениям» листовки распространялись по всей Германии

Со временем у студенческого движения появились последователи во многих городах. В Ульме действовала Ульмская группа абитуриентов, в Саарбрюккене — саарбрюккенская, в которую входили ученики реформированной гимназии, в Берлине — группа «Дядя Эмиль», членами которой были журналистка Рут Андреас-Фридрих, дирижер Лео Борхард, студентка театрального училища и врач-терапевт. Благодаря таким «отделениям» листовки распространялись по всей Германии

Фото: Mail on Sunday Collect

18 февраля 1943 года — после Сталинградской битвы — Ганс и Софи Шолль оставили листовки, призывающие к восстанию, в фойе университета. Часть из них Софи сбросила с балкона второго этажа. Студенты были задержаны, у Ганса обнаружили листовки, написанные профессором. К вечеру они были арестованы гестапо и вывезены с территории

18 февраля 1943 года — после Сталинградской битвы — Ганс и Софи Шолль оставили листовки, призывающие к восстанию, в фойе университета. Часть из них Софи сбросила с балкона второго этажа. Студенты были задержаны, у Ганса обнаружили листовки, написанные профессором. К вечеру они были арестованы гестапо и вывезены с территории

Фото: D300shooter1/ flickr.com

После четырех дней пыток и допросов брат и сестра Шолль были казнены на гильотине. Последними словами Ганса Шолля перед казнью были: «Да здравствует свобода!». Всего к процессу были привлечены 29 человек. Все они были убиты &lt;br>На фото: атриум Мюнхенского университета

После четырех дней пыток и допросов брат и сестра Шолль были казнены на гильотине. Последними словами Ганса Шолля перед казнью были: «Да здравствует свобода!». Всего к процессу были привлечены 29 человек. Все они были убиты
На фото: атриум Мюнхенского университета

Фото: Werner Kunz/ flickr.com

Несмотря на то что участники антифашистского движения были казнены, их листовки продолжали распространяться и передаваться из рук в руки. Уже после окончания войны освобожденные узники концлагеря в Дахау рассказывали про дошедшие до них листовки, внушающие надежду. Кроме того, листовки «Белой розы» были размножены союзниками миллионными тиражами и сбрасывались на немецкие города в ходе авианалетов. Сами участники движения стали символом борьбы, смелости и стойкости для многих

Несмотря на то что участники антифашистского движения были казнены, их листовки продолжали распространяться и передаваться из рук в руки. Уже после окончания войны освобожденные узники концлагеря в Дахау рассказывали про дошедшие до них листовки, внушающие надежду. Кроме того, листовки «Белой розы» были размножены союзниками миллионными тиражами и сбрасывались на немецкие города в ходе авианалетов. Сами участники движения стали символом борьбы, смелости и стойкости для многих

Фото: wikimedia.org

В память о казненных участниках движения сопротивления обе площади перед главным зданием Мюнхенского университета, а также все улицы в студенческом городке были названы их именами. Рассматривалась инициатива и о переименовании университета. В 1980 году в честь брата и сестры Шолль была учреждена премия по литературе, присуждаемая за «…моральную, интеллектуальную и эстетическую смелость»

В память о казненных участниках движения сопротивления обе площади перед главным зданием Мюнхенского университета, а также все улицы в студенческом городке были названы их именами. Рассматривалась инициатива и о переименовании университета. В 1980 году в честь брата и сестры Шолль была учреждена премия по литературе, присуждаемая за «…моральную, интеллектуальную и эстетическую смелость»

Фото: Schmidt

Один из участников движения Александр Шморелль был причислен к лику местночтимых святых Германской епархией РПЦЗ. А сразу же после окончания войны улица, где жил 25-летний студент, была названа его именем

Один из участников движения Александр Шморелль был причислен к лику местночтимых святых Германской епархией РПЦЗ. А сразу же после окончания войны улица, где жил 25-летний студент, была названа его именем

Фото: jimforest/ flickr.com

История «Белой розы» была экранизирована в 2004 году. Фильм под названием «Софи Шолль — последние дни» был высоко оценен критиками и зрителями

История «Белой розы» была экранизирована в 2004 году. Фильм под названием «Софи Шолль — последние дни» был высоко оценен критиками и зрителями

Фото: sophieschollmovie.com

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Летом 1942 года в Германии возникло студенческое антифашистское движение «Белая роза», названное так же, как и роман американца Бруно Травена. Своей целью студенты называли информирование населения о преступлениях Третьего рейха
На фото слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль и Кристоф Пробст

Фото: wikimedia.org

Почти все участники движения были возмущены преступлениями фашистов, многие из них стали свидетелями зверств в Польше. Основатель движения Ганс Шолль и Кристоф Пробст учились вместе в Мюнхенском университете, слушая там лекции профессора Курта Хубера (на фото). Профессор составлял и распространял листовки против национал-социалистов и лично Адольфа Гитлера

Фото: Bundesarchiv

За полгода существования движение выпустило пять листовок. В последнем «Воззвании ко всем немцам» говорилось о необходимости противостоять государственной пропаганде. Эти листовки распространялись по случайным адресам, выбранным в телефонном справочнике. В феврале 1943 года было решено перейти к активным действиям. Тогда Александр Шморелль, Ганс Шолль и Вилли Граф (на фото) расписали стены университета призывами «Долой Гитлера» и «Свобода»

Фото: wikimedia.org

Со временем у студенческого движения появились последователи во многих городах. В Ульме действовала Ульмская группа абитуриентов, в Саарбрюккене — саарбрюккенская, в которую входили ученики реформированной гимназии, в Берлине — группа «Дядя Эмиль», членами которой были журналистка Рут Андреас-Фридрих, дирижер Лео Борхард, студентка театрального училища и врач-терапевт. Благодаря таким «отделениям» листовки распространялись по всей Германии

Фото: Mail on Sunday Collect

18 февраля 1943 года — после Сталинградской битвы — Ганс и Софи Шолль оставили листовки, призывающие к восстанию, в фойе университета. Часть из них Софи сбросила с балкона второго этажа. Студенты были задержаны, у Ганса обнаружили листовки, написанные профессором. К вечеру они были арестованы гестапо и вывезены с территории

Фото: D300shooter1/ flickr.com

После четырех дней пыток и допросов брат и сестра Шолль были казнены на гильотине. Последними словами Ганса Шолля перед казнью были: «Да здравствует свобода!». Всего к процессу были привлечены 29 человек. Все они были убиты
На фото: атриум Мюнхенского университета

Фото: Werner Kunz/ flickr.com

Несмотря на то что участники антифашистского движения были казнены, их листовки продолжали распространяться и передаваться из рук в руки. Уже после окончания войны освобожденные узники концлагеря в Дахау рассказывали про дошедшие до них листовки, внушающие надежду. Кроме того, листовки «Белой розы» были размножены союзниками миллионными тиражами и сбрасывались на немецкие города в ходе авианалетов. Сами участники движения стали символом борьбы, смелости и стойкости для многих

Фото: wikimedia.org

В память о казненных участниках движения сопротивления обе площади перед главным зданием Мюнхенского университета, а также все улицы в студенческом городке были названы их именами. Рассматривалась инициатива и о переименовании университета. В 1980 году в честь брата и сестры Шолль была учреждена премия по литературе, присуждаемая за «…моральную, интеллектуальную и эстетическую смелость»

Фото: Schmidt

Один из участников движения Александр Шморелль был причислен к лику местночтимых святых Германской епархией РПЦЗ. А сразу же после окончания войны улица, где жил 25-летний студент, была названа его именем

Фото: jimforest/ flickr.com

История «Белой розы» была экранизирована в 2004 году. Фильм под названием «Софи Шолль — последние дни» был высоко оценен критиками и зрителями

Фото: sophieschollmovie.com

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