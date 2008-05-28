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Главные новости к утру 11 сентября
10/09
ЦРУ и Госдеп отрицают информацию о «самом ценном» агенте США в России
05:06
Трамп продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в американские выборы
10/09
ЦИК поддержал позицию горизбиркома Петербурга по отмене выборов в нескольких районах
01:38
Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд руб. при исполнении бюджета за 2018 год
08:49
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
08:19
ТАСС сообщил о планируемой в 2020 году закладке первых вертолетоносцев
07:59
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
07:31
Премьер-министр Японии распустил правительство для проведения перестановок
06:16
Глава Бурятии призвал жителей Улан-Удэ признать результаты выборов мэра
05:30
ВВС Израиля нанесли удары по Газе в ответ на ракетные обстрелы
04:40
РБК узнал о срыве пилотного проекта по маркировке духов
04:06
«РИА Новости»: предполагаемый американский «агент» Смоленков в спешке покинул свой дом в Стаффорде
03:36
Глава Минэнерго России и саудовский принц обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
03:04
Зеленский обсудил с Коломойским инвестирование в инфраструктуру Донбасса
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(обновлено: 14.01.2010)
Дело о коррупции в ФФОМС
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Сбежал осужденный по делу о коррупции в ФФОМС
Снисхождение строгого режима
Осуждено бывшее руководство Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Бывший глава ФФОМС приговорен к семи годам тюрьмы
Обвинение запросило для экс-главы ФФОМС Андрея Таранова 8 лет тюрьмы
Взятки по медицинским показаниям
Присяжные вынесли вердикт по делу ФФОМС
Присяжные признали бывших сотрудников ФФОМС виновными
Обвинение собрало взяточный анамнез
и просит признать виновными руководителей ФФОМС
ОПГ из федерального фонда
Судят бывшее руководство фонда обязательного медицинского страхования
Фигуранты дела о коррупции в ФФОМС частично признали свою вину
Медицинское страхование пойдет под суд присяжных
Все другие ходатайства чиновников ФФОМС отклонены
27 млн руб. взяток отдадут присяжным
Начались слушания по делу о коррупции в Федеральном фонде медстрахования
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По делу о коррупции в Фонде обязательного медицинского страхования привлечен всего один предприниматель
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия