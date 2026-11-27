Все последние месяцы премьер, клявшийся при вступлении в должность бороться со взяточничеством, подвергался острой критике. Сначала поводом для нее были громкие коррупционные скандалы, в которых были замешаны люди из его окружения. Затем — неудовлетворительная работа правительства во время миграционного кризиса в Сеуте летом 2026 года, когда около 80 тыс. человек из соседнего Марокко за 48 часов пересекли испанскую границу.