В Испании пройдут пройдут шестые за 11 лет парламентские выборы
29 ноября в Испании пройдут уже шестые за последние 11 лет парламентские выборы. По итогам голосования восьмилетнее пребывание у власти социалистов почти наверняка закончится, а в правительство впервые со времен диктатуры Франко может войти крайне правая партия. Это обещает не только ужесточение миграционной политики, но и смену внешнеполитических векторов Мадрида.
С первых дней во власти премьер Испании Педро Санчес снискал себе прозвище «красавчик». Оппоненты использовали этот эпитет с иронией, говоря, что привлекательная внешность и очаровательная улыбка — это единственное оружие главы социалистов. Соратники премьера традиционно трактовали прозвище по-своему: мол, «красавчиком» его нарекли за умение правильно говорить с людьми и добиваться их доверия.
К 2026 году, однако, испанцы от красивых речей Санчеса, похоже, сильно подустали: согласно опросам, почти треть избирателей заявила, что отстранение премьера-социалиста от власти станет ключевым мотивом для их участия в выборах.
Все последние месяцы премьер, клявшийся при вступлении в должность бороться со взяточничеством, подвергался острой критике. Сначала поводом для нее были громкие коррупционные скандалы, в которых были замешаны люди из его окружения. Затем — неудовлетворительная работа правительства во время миграционного кризиса в Сеуте летом 2026 года, когда около 80 тыс. человек из соседнего Марокко за 48 часов пересекли испанскую границу.