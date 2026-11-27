По данным Forbes, объем российского рынка парильных услуг за год вырос на 24,5% и достиг 55,1 млрд рублей. Интерес к отрасли отражается и в развитии инфраструктуры Северо-Западного региона. По оценкам «Ъ», совокупная площадь терм в Петербурге может утроиться к 2028 году. Данные «Яндекс Wordstat» также показывают, что спрос на банные услуги в Санкт-Петербурге увеличился: запросы на парение и аренду бань и саун в Санкт-Петербурге пользователи делали на 40% чаще, чем два года назад. Вырос интерес и к конкретным программам. Индивидуальное парение ищут в 2,1 раза чаще, групповое — в 2,2 раза. Запрос «куда сходить в баню» вырос почти в 1,5 раза. Запросов о том, как правильно париться, стало на 12% больше, а профессиональных пармейстеров ищут в два раза чаще.