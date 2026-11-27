Горячие маршруты
Как банный туризм становится частью индустрии отдыха
Концепция премиального отдыха расширяет границы: маршрут все чаще включает в себя не только посещение театров, музеев, ресторанов, но и такие нетривиальные идеи, как парение. Сегодня банная индустрия становится полноценной частью рынка гостеприимства, туризма и девелопмента.
По данным Forbes, объем российского рынка парильных услуг за год вырос на 24,5% и достиг 55,1 млрд рублей. Интерес к отрасли отражается и в развитии инфраструктуры Северо-Западного региона. По оценкам «Ъ», совокупная площадь терм в Петербурге может утроиться к 2028 году. Данные «Яндекс Wordstat» также показывают, что спрос на банные услуги в Санкт-Петербурге увеличился: запросы на парение и аренду бань и саун в Санкт-Петербурге пользователи делали на 40% чаще, чем два года назад. Вырос интерес и к конкретным программам. Индивидуальное парение ищут в 2,1 раза чаще, групповое — в 2,2 раза. Запрос «куда сходить в баню» вырос почти в 1,5 раза. Запросов о том, как правильно париться, стало на 12% больше, а профессиональных пармейстеров ищут в два раза чаще.
Потребительский спрос меняется, и в городе активно формируется профессиональная индустрия парения. Баня постепенно становится частью премиального отдыха, оздоровительных программ, корпоративных мероприятий и туристических впечатлений. На этом фоне для Петербурга открываются возможности для того, чтобы соединить историческое наследие и современные банные пространства для формирования нового направления городского туризма и развивать его как самостоятельный туристический продукт.
В Северной столице состоялось тестирование первого туристического маршрута «Банный Петербург». Он объединяет исторические бани XIX века, современные банные пространства, гастрономические объекты и авторские программы парения. Следующий этап — представить маршрут профессиональному туристическому сообществу, определить условия сотрудничества с туроператорами и сформировать коммерческую модель его продвижения. Презентация нового направления «Банный туризм» запланирована на Международном форуме «Банный Петербург», который пройдет 11–12 декабря при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Деловую программу откроет пленарная дискуссия «Петербург — банная столица России». В ней примут участие председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, руководитель центра развития банной культуры «Пар.про» Кристина Сенотрусова, основатель школы «Внуки русского пара» Николай Петров, генеральный директор городского туристско-информационного бюро Яна Макшина, представители Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга и эксперты делового туризма.
Участники форума обсудят, как встроить банные объекты в туристические маршруты и гостиничные предложения, какие условия необходимы для сотрудничества банного бизнеса с туроператорами и как обеспечить экономическую эффективность такого взаимодействия. Один из практических вопросов — согласование интересов участников рынка. Туроператорам необходимы понятные условия бронирования, фиксированные комиссии и гарантии качества услуг. Владельцам банных комплексов важно обеспечить загрузку объектов, не снижая доходность в периоды высокого спроса. По итогам обсуждения планируется сформировать проект «дорожной карты» запуска и продвижения маршрута «Банный Петербург».
Отдельный блок программы будет посвящен инвестициям и девелопменту банных комплексов. В дискуссиях примут участие представители «Сестрорецкого курорта», «Игоры», «Охта Парка», Domina Management и создатель банных проектов «Митрош» Гера Митрош. Эксперты обсудят перспективы строительства и модернизации объектов, требования к инфраструктуре и экономические модели развития банного бизнеса.
Еще одна тема — интеграция бань в гостиничную индустрию. На примере проектов Taleon Imperial Hotel и «Ладожская усадьба» участники рассмотрят возможности партнерства отелей и банных комплексов, влияние дополнительных велнес-услуг на привлекательность гостиничных объектов и формирование новых форматов отдыха.
В программе запланированы дискуссии по инженерному проектированию и архитектуре банных пространств с участием специалистов компаний «Инжкомцентр ВВД» и архитектурного бюро «Смыслы», а также обсуждения маркетинга, правового регулирования и развития профессиональных стандартов отрасли. В числе приглашенных экспертов — Кирилл Нелепин (банное пространство «На бане»), Татьяна Зимина (Российский этнографический музей), Владимир Горемыкин (Пермь), Наталья Маслова (Москва), Марина Звинник (Севастополь), Евгений Костин (Стерлитамак, Башкортостан) и представители других регионов.
Практическая часть форума объединит публичные разборы бизнес-кейсов, закрытые встречи предпринимателей и мастермайнды. Завершит программу бизнес-игра «Стратегии» под руководством организационного консультанта Тимофея Левицкого. Ее участники разработают возможные сценарии развития банной индустрии до 2030 года.
Для гостей также организуют экскурсии по историческим банным адресам Петербурга. Участники смогут познакомиться с объектами, вошедшими в новый туристический маршрут, и оценить возможности его использования в экскурсионных и туристических программах.
«Мы любим и знаем баню. И наша задача — не просто сохранить традиции, но и показать, как этот культурный код может приносить прибыль, развивать городскую среду и объединять людей. У Петербурга есть для этого серьезный потенциал: историческое наследие, действующие банные комплексы, профессиональное сообщество и интерес со стороны туристического бизнеса»,— говорит Кристина Сенотрусова.
Организаторы рассчитывают, что форум станет площадкой для развития деловых связей между банным бизнесом, гостиницами, туристическими компаниями и инвесторами, а также для формирования новых проектов на стыке традиционной культуры и современной экономики гостеприимства.