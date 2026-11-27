Алексею Снежко 39 лет. Свою трудовую деятельность начал в 2009 году рабочим на ООО «Альменевская птицефабрика». С 2010 по 2020 год был последовательно бригадиром, зоотехником и заместителем генерального директора по производству на ОАО «Агроника». После перешел работать в департамент агропромышленного комплекса Курганской области. С декабря 2021 года занимает пост главы Альменевского округа.