С широко закрытыми глазами
Сразу трое сотрудников петербургской полиции стали обвиняемыми по делу о взятках
В Санкт-Петербурге три сотрудника полиции Приморского района стали фигурантами дела о взятках: заместителя начальника 86-го отдела Рената Мещерова суд заключил под стражу, его коллег Андрея Духова и Артема Алейника отправил под домашний арест. Следствие утверждает, что силовики намеренно закрывали глаза на нарушения иностранцами миграционных законов и заранее предупреждали о готовящихся проверках торговцев алкоголем и табаком, двое из которых, а также посредник, тоже оказались на скамье подсудимых.
В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга 25 и 26 ноября избрали меры пресечения троим полицейским из Приморского района по делу о взятках (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Заместителя начальника 86-го ОВД Рената Мещерова суд отправил в СИЗО № 1, начальника охраны общественного порядка Андрея Духова и участкового уполномоченного Артема Алейника — под домашний арест. Следствие утверждает, что в мае этого года Мещерову через Шамиля Гулиева, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), предложили деньги за незаконное бездействие: за 60 тыс. рублей он должен был не фиксировать нарушение миграционного законодательства иностранцем и не привлекать его к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП.
Кроме того, согласно материалом дела, замначальника за вознаграждение обеспечивал незаконное бездействие сотрудников правопорядка, чтобы те не проверяли соблюдение в торговых точках правил продажи алкоголя и табака, а сами бизнесменов заранее предупреждали о проверках.
Духов, по данным следствия, получил через Гулиева две суммы: 60 тыс. рублей за невмешательство в ситуацию с мигрантами, работавшими в коммерческом помещении на Парашютной улице, и еще 20 тыс.— за аналогичное бездействие в отношении иностранки, которая нарушила режим пребывания в РФ. Алейник, в свою очередь, за 20 тыс. рублей согласился освободить задержанного нелегала.
Всех троих силовиков задержали 24 ноября и тогда же предъявили обвинение. Мещеров просил избрать меру, не связанную с лишением свободы, но суд ему в этом отказал. Духов и Алейник были отправлены под домашний арест.
Ранее в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу сообщали о задержании семи человек по делу о полицейских взятках в Приморском районе. В ГУ МВД по региону отмечали тогда, что один из сотрудников уже уволен.
Под стражу был заключен и предполагаемый посредник Гулиев. На следующий день под домашний арест были отправлены владельцы магазинов в разных точках города: Этибар Гулиева, Махир Гусейнов, Фирдовси Гасанов и Акрамат Котиев. Последним двоим вменяют в вину дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Подсудимые свое отношение по существу предъявленных обвинений не высказывали. Просили лишь у суда более мягкие меры пресечения.