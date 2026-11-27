В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга 25 и 26 ноября избрали меры пресечения троим полицейским из Приморского района по делу о взятках (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Заместителя начальника 86-го ОВД Рената Мещерова суд отправил в СИЗО № 1, начальника охраны общественного порядка Андрея Духова и участкового уполномоченного Артема Алейника — под домашний арест. Следствие утверждает, что в мае этого года Мещерову через Шамиля Гулиева, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), предложили деньги за незаконное бездействие: за 60 тыс. рублей он должен был не фиксировать нарушение миграционного законодательства иностранцем и не привлекать его к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП.