Последняя пятница осени в Петербурге будет морозной и бесснежной
В Санкт-Петербурге 27 ноября прогнозируют легкий мороз и отсутствие осадков. Будет облачно с прояснениями, сообщило «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха днем не превысит 2 градусов. Ночью обещают на один градус холоднее.
Ветер будет умеренным, с порывами до 4 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба.
На дорогах местами сохранится гололедица. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.
Самая высокая температура 27 ноября была зафиксирована в 1896 году. Тогда воздух прогрелся до +9,8 градуса. Холоднее всего было в 1902 году. Температура опускалась до 17,4 градуса.