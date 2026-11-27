По одной из версий, на кинокарьеру Маргариту Назарову «благословил» Никита Хрущев. После цирковой программы для официальной делегации из Эфиопии дрессировщицу пригласили в правительственную ложу. Она поднялась с тигренком на руках и восхитила гостей. Хрущев сказал: «Как же такую умницу-красавицу до сих пор не снимают в кино?» Сценарий начали искать по всему Союзу