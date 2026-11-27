«Она сама была тигром»
В Нижегородском цирке открылась выставка к 100-летию Маргариты Назаровой
Выставка, посвященная 100-летию дрессировщицы хищников, киноактрисы Маргариты Назаровой, открылась в Нижегородском цирке, который носит ее имя. В экспозиции представлены афиши, редкие архивные фотографии, документы и личные вещи артистки, а также сценарий «Полосатого рейса» с ее пометками. После церемонии открытия в память о великой дрессировщице цирк провел открытую репетицию программы «Жар-птица». Как это было — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».