Оброк, иди мимо
Предприниматели Петербурга надеются, что в городе не введут торговый сбор для общепита
24 ноября Госдума приняла закон №617–9, разрешающий с 1 апреля 2027 года местным властям вводить торговый сбор не только для предприятий торговли, но и для общепита и сферы бытовых услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты, ателье, химчисток. Решение вводить или не вводить сбор — право, а не обязанность региональных властей. В частности, в Петербурге потребуется принятие собственного закона. Сейчас этот сбор действует для торговли только в Москве. В Северной столице в свое время отказались его вводить, и местные предприниматели надеются избежать этой участи и в этот раз.
Потенциальное законодательное нововведение касается заведений с залом для посетителей и без него: ресторанов, кофеен, точек еды на вынос, парикмахерских, мастерских, прачечных и пр. Перечень конкретных бытовых услуг определяют сами города и муниципалитеты. От сбора дополнительно освободят ИП на налоге на профессиональный доход, а также тех, кто торгует или оказывает услуги на розничных рынках. Предприниматели, работающие на патентной системе (ПСН) или на сельхозналоге (ЕСХН), по-прежнему не будут платить этот сбор. Если владелец помещения сдает оборудованные места мастерам (например, в салоне красоты), платить сбор будет именно организатор, а не сами исполнители услуг. Для объектов площадью более 50 кв. м сбор не может превышать стоимость патента для помещения площадью до 50 кв. м.
Бизнесмены на упрощенной системе налогообложения, уплачивающие налог с оборота (УСН «доходы») по-прежнему смогут уменьшать налог на сумму сбора. А для УСН «доходы минус расходы» (налог с прибыли) это право появится с 1 января 2028 года, но только в части налога свыше 1% доходов. На автоматической упрощенной системе налогообложения (АУСН) — свыше 3%, при этом сам сбор больше нельзя будет включать в расходы.
Торговый сбор был предусмотрен в Налоговом кодексе РФ с 2015 года для городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Но по факту сбор действует только в Москве. Власти Санкт-Петербурга и Севастополя более десяти лет назад не приняли соответствующие законы. В остальных регионах России торговый сбор не применяется .
Петербургские власти не будут спешить с принятием решения по вводу торгового сбора в отношении общепита и сферы быта, заверяют чиновники и депутаты. «Конечно, следим за всеми изменениями, но говорить, какие конкретные действия будем предпринимать, еще рано. В любом случае, все решения в этой среде требуют проработки и изучения. Нужно детально проработать, будет ли этот механизм эффективен. После федерального уровня напрямую принимать у нас — неправильно. Нужно посмотреть всесторонне, даст ли нам это эффект или нет»,— сказала председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина.
Депутат городского парламента Денис Четырбок подчеркивает, что принятый Государственной думой закон расширяет возможности регионов в части налогового регулирования, позволяя учитывать специфику местной экономики, но речь не идет об автоматическом введении торгового сбора для предприятий общественного питания и бытовых услуг в Санкт-Петербурге. Для введения сбора нужен отдельный городской закон, в котором могут быть определены виды облагаемой деятельности, ставки и льготы в федеральных пределах.
Механизм торгового сбора существует в России уже более десяти лет, но Петербург правом ввести сбор не воспользовался, напоминает депутат. «Для нашего города вопрос развития малого и среднего предпринимательства имеет особое значение. Сегодня на этот сектор приходится более 55% всех занятых в экономике Петербурга. Только за 2025 год город принял около 12,5 млн туристов. Предприятия общественного питания во многом формируют впечатление гостей о Северной столице, а предприятия бытовых услуг обеспечивают повседневные потребности жителей города»,— отметил парламентарий.
По мнению господина Четырбока, важно учитывать специфику торгового сбора: его размер напрямую не зависит от фактической выручки предприятия. «Поэтому при рассмотрении вопроса о его введении необходимо оценивать совокупную налоговую нагрузку на бизнес, сезонность работы предприятий и возможное влияние на стоимость услуг для жителей»,— объясняет он.
При этом нужно понимать, что торговый сбор не всегда является дополнительной нагрузкой для предпринимателей, добавляет депутат. При соблюдении условий сбор можно зачесть в счет отдельных налогов: например, налога на прибыль в региональной части, НДФЛ предпринимателя или налога по упрощенной системе с объектом «доходы». Если налога недостаточно для зачета, часть сбора может стать дополнительной нагрузкой, признает господин Четырбок.
В пресс-службе сети ресторанов русской кухни «Теремок» подтвердили «Ъ Северо-Запад», что для сети, как и для других предприятий общепита, введение торгового сбора в Петербурге означало бы рост налоговой нагрузки. «У нас есть рестораны с залами и точки без залов, поэтому для оценки возможного размера сбора важны условия по каждому формату. Для ресторанов при расчете может учитываться площадь зала обслуживания без кухни и других технологических зон. Для киосков и фудтраков без зала сбор может рассчитываться за каждую точку»,— обращают внимание в компании.
Председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков констатирует, что сегодня растет налоговая и в целом финансовая нагрузка на предпринимателей. Малый бизнес находится в такой ситуации, что любые увеличения этой нагрузки становятся для него критичными. «Около десяти лет торговый сбор не был введен в Петербурге, и я очень надеюсь, что и сейчас его не будут предусматривать как для торговли, так и для новых сфер деятельности, на которые федеральный законодатель расширил эту плату. В случае принятия закона о введении торгового сбора оно может уже стать опасным для работы МСП»,— предупреждает представитель общественной организации.