Потенциальное законодательное нововведение касается заведений с залом для посетителей и без него: ресторанов, кофеен, точек еды на вынос, парикмахерских, мастерских, прачечных и пр. Перечень конкретных бытовых услуг определяют сами города и муниципалитеты. От сбора дополнительно освободят ИП на налоге на профессиональный доход, а также тех, кто торгует или оказывает услуги на розничных рынках. Предприниматели, работающие на патентной системе (ПСН) или на сельхозналоге (ЕСХН), по-прежнему не будут платить этот сбор. Если владелец помещения сдает оборудованные места мастерам (например, в салоне красоты), платить сбор будет именно организатор, а не сами исполнители услуг. Для объектов площадью более 50 кв. м сбор не может превышать стоимость патента для помещения площадью до 50 кв. м.