День рождения Фабио Мастранджело, ансамбль «Березка» и заключительный матч года «Зенит» — «Балтика»
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 27 ноября по 6 декабря
Фабио Мастранджело за дирижерским пультом, открытие кинотеатра «Мираж Синема», «Русский кокошник» и «Да Винчи. Нарисовавший Бога» — мировые премьеры, выставки, концерты, спектакли, кино, цирк и спорт: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
27 ноября в Концертном зале Мариинского театра состоится большой праздничный концерт, посвященный дню рождения художественного руководителя Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело. По сложившейся традиции маэстро в этот вечер сам встанет за дирижерский пульт, чтобы отметить свой праздник в окружении талантливых артистов, друзей, коллег и близких по духу людей, разделяющих его любовь к искусству. Первое отделение начнется с легкой и остроумной музыки Франсиса Пуленка. Пролог и ария Терезии из оперы «Груди Терезия» познакомят слушателей с необыкновенным миром композитора, в котором условности уступают место игре воображения и иронии. А песня «Дороги любви» станет лирическим признанием в чувствах. Затем музыкальная палитра сменится: на сцене воцарится «Фауст» Шарля Гуно. Особое место займет сцена Вальпургиевой ночи с ее завораживающей балетной музыкой.
Второе отделение продолжит череду сюрпризов, представив русскую классику во всем ее размахе, с присущими ей юмором, выразительностью и мощью. «Песня о блохе» Модеста Мусоргского добавит вечеру лукавства и озорства. А фрагменты из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» перенесут публику в атмосферу масштабного действа: прозвучит ария Кончаковны, а вслед за ней развернутся легендарные «Половецкие пляски» с хором. «Дуэт цветов» из оперы Лео Делиба «Лакме» наполнит вечер нежностью и мелодической красотой. А ария Росарио «Маха и соловей» из «Гойесок» Энрике Гранадоса добавит испанских мотивов, чувственных и поэтичных. Финальным аккордом вечера станет встреча с героями «Кармен» Жоржа Бизе.
В этот же день, 27 ноября, в здании Большого зала Филармонии состоится презентация издания к выставке «Филармония Шостаковича. Гений места», посвященной 120-летию со дня рождения композитора. Издание представят авторы вошедших в него статей: руководитель проекта, заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям, доктор исторических наук Юлия Кантор, куратор выставки, руководитель службы по связям с общественностью и просветительским проектам филармонии, кандидат искусствоведения Марина Монахова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры прикладной информатики факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета, член Санкт-Петербургского союза художников Ирина Мамонова.
27 ноября в Российском этнографическом музее откроется одна из главных выставок этого года, посвященная важнейшему символу русской культуры,— «Русский кокошник». Новый выставочный проект представит более 200 головных уборов из разных регионов страны и расскажет историю происхождения одного из самых узнаваемых предметов русского традиционного костюма. Кокошник занимает особое место в русской культуре. За долгую историю он прошел путь от предмета женского костюма до символа, который известен всему миру.
На выставке будут представлены кокошники и костюмные комплексы, бытовавшие в XVIII — начале XX века на Русском Севере, Северо-Западе, в Центральной России, южных и юго-западных областях, Поволжье, Приуралье и Сибири. Посетители увидят предметы, подаренные музею императором Николаем II, этнографом Александром Неуступовым, художницей и попечительницей Школы народного искусства императрицы Александры Федоровны Варварой Шнейдер, фольклористом и этнографом Николаем Ончуковым, а также Василием Дашковым, основателем Дашковского музея.
В кинотеатре «Мираж Синема» — мультфильм «Турбозавры». Катя, Петя и их младший брат Ипполит знают секрет, о котором не догадываются остальные: их друзья — разумные динозавры, способные превращаться в грузовики, тракторы и другую технику.
27 ноября в петербургском клубе «Космонавт» выступит группа «Хохма» — и это будет не просто концерт, а презентация их первого полноформатного альбома «Шум». Они играют то, что сами называют абсурдкором: музыку, где смешное и тревожное идут рядом, а в текстах легко узнать себя, соседа и половину новостной ленты.
Гала-концерт «Три тенора» состоится 27 ноября в Большом зале Филармонии им. Д. И. Шостаковича в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». В программе — знаковые теноровые арии и трио из опер Верди, Бизе, Пуччини, Масканьи, Соросабаля, а также культовые неаполитанские песни Core ‘ngrato Кардилло и O sole mio.
Зрителей ждет яркое состязание голосов трех стран: России, Италии и Армении. На сцене выступят ученик Лучано Паваротти Дарио Ди Виетри (тенор, Италия), заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Татаринцев (тенор, Россия) и восходящая оперная звезда Тигран Акопян (тенор, Армения). Специальной гостьей вечера станет сопрано Кармен Буэндиа (сопрано, Испания) — четырехкратная обладательница I премии конкурса Jeunesses Musicales de Madrid под патронатом королевы Софии. Сопровождает оперные голоса этого вечера Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением маэстро Михаила Голикова.
27 ноября в клубе «А2» Дельфин в преддверии релиза нового альбома выступит с расширенным составом и масштабным мультимедиа-шоу. На недавней пластинке «Прощай, оружие» Дельфин уходил в глубины личного, скрываясь за механизированными ритмами и черно-белой рябью шугейза — от невыносимого внешнего шума. На новом альбоме лирический герой артиста переживет очередную трансформацию, а вместе с ним изменится и музыкальный вектор.
27 ноября в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Идиот» по мотивам романа Ф. М. Достоевского в постановке Гульназ Балпеисовой — одной из самых заметных молодых театральных режиссеров, яркой представительницы школы Театра им. Евгения Вахтангова. Уроженка аула Шынгырлау Республики Казахстан, она смело соединяет древний степной эпос и национальную литературу с современными сценическими решениями. Премьера, которая состоится в год празднования 205-летия писателя, станет подарком и для всех любителей классики, и для ценителей современной яркой молодой режиссуры. Спектакль пройдет также 28 ноября.
28 ноября в Cinema Michele стартует маршрут «Cinecitta: киногрезы о Риме» — цикл из пяти фильмов, посвященный образу Вечного города в кино. С ноября по март Cinema Michele покажет пять легендарных фильмов, каждый из которых создал собственный образ Рима. Сеансы будут начинать с традиционного аперо и интро куратора выставки Василия Успенского. Каждый фильм цикла представляет развитие идей и художественных явлений эрмитажной выставки. Гран-тур в XVIII веке конструирует Рим как объект туристического желания. Фильм «Римские каникулы», которым начнется римский маршрут, наследует этому взгляду напрямую — вместе со всеми иллюзиями. Модернистский Рим Муссолини был попыткой режима повторить имперский масштаб, и два фильма программы представляют два взгляда на то, что получилось: пустота у Микеланджело Антониони в «Затмении» и красота на службе уродливого у Бернардо Бертолуччи в «Конформисте». Караваджо впервые вводит в высокое искусство воров и проституток — Пьер Паоло Пазолини делает то же самое в «Маме Рома» 400 лет спустя. Барокко превращает город в театр роскоши и экстатической религиозности — Паоло Соррентино в «Великой красоте» оперирует теми же образами в XXI веке.
28 ноября в Петербургской филармонии в рамках цикла к 95-летию установки органа в Большом зале Филармонии Евгения Кривицкая, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», завершит цикл лекций об истории органного искусства рассказом об эволюции облика инструмента в разные эпохи и в разных странах — «Орган как предмет дизайна».
Лекция раскроет этапы эволюции эстетики и дизайнерской мысли в сфере органостроения на примере знаменитых органов Европы, США, России: от храма Снежной Мадонны во французских Альпах — до супермаркета в Филадельфии, от Кафедрального собора в Калининграде — до Исторической сцены Большого театра в Москве.
В этот же день, 28 ноября, в джаз-клубе Игоря Бутмана начнется XIV Международный фестиваль «Будущее джаза». На сцене клуба выступят одни из самых перспективных представителей российской молодежной джазовой сцены, никогда прежде не игравшие вместе: Арсений Владимиров (рояль), Диана Владимирова (вокал), Яна Липаева (контрабас), Дмитрий Олехов (ударные), Ксения Селезнева (вокал), Нурмухамед Сатен (труба, Казахстан), Максим Бахарь (тенор-саксофон, Беларусь).
28 ноября в Ледовом дворце группа «Пикник» представит новое шоу «Вечное движение». Легендарная группа, недавно отметившая 45-й год творчества масштабным туром, уже подготовила новую программу: осенью вышел одноименный альбом, песни из которого непременно будут исполнены.
28 ноября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на Музыкальный салон в особняке Кшесинской. Роскошные убранства особняка расскажут о самых элегантных раутах и музыкальных салонах начала прошлого столетия. Подобно светской элите Серебряного века, гости попадут в жемчужину особняка — его Парадный зал, который наполнится коллекцией вокальных и инструментальных произведений великих классиков, как это было во времена проводимых там музыкальных салонов.
В этот же день, 28 ноября, в ТРК «Европолис» состоится официальное открытие обновленного после масштабной реконструкции кинотеатра «Мираж». Гостей кинотеатра «Мираж Европолис» будут радовать воздушные шары и фантастические герои-косплееры — персонажи из легендарных киновселенных, такие как Олаф, Мандалорец и Грогу, Железный Человек, Звездный Лорд, Бамблби, Дарт Вейдер и Волан-де-Морт.
Цирк Никулина и Лахта холл 28 и 29 ноября представляют грандиозную программу «Шоу воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Это впечатляющее шоу для всей семьи, в котором разные цирковые жанры объединяются с музыкой, световыми эффектами, иллюзионным аттракционом и современной режиссурой.
28 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится торжественная церемония вручения «оперного Оскара» — XI Национальной оперной премии «Онегин». В гала-концерте примут участие звезды оперы Василиса Бержанская, Василий Ладюк, Иван Гынгазов, выступят номинанты XI премии Екатерина Лукаш и Екатерина Бегунович в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Алексея Асланова. Специальным гостем станет выдающийся аргентинский тенор Марсело Альварес. Ведущими вечера станут телеведущая, актриса Сати Спивакова и журналист, телеведущий Вадим Верник.
В этом году на статуэтки «Онегиных» претендуют 12 театров из 10 регионов и 18 солистов. Часть программы торжественной церемонии XI премии «Онегин» будет посвящена юбилею Союза театральных деятелей.
Также в рамках XI Национальной оперной премии «Онегин» 29 ноября откроется VI оперный форум «Онегинские встречи». Он объединит звезд оперы, режиссеров и представителей российских театров. В программе первого дня — три мастер-класса от мэтров оперной сцены. В институте музыки, театра и хореографии их проведут режиссер Сергей Терехов, оперный певец, заслуженный артист России Василий Ладюк, председатель жюри XI премии «Онегин», и режиссер, председатель экспертного совета Национальной оперной премии «Онегин» Вячеслав Стародубцев. В этот же день концертную программу форума откроет концерт «Оперные истории» в театральном зале Гатчинского дворца. В нем выступят лауреаты XI Национальной оперной премии «Онегин».
28 и 29 ноября VOKZAL 1853 превратится в эпицентр гастрономических открытий, ярких впечатлений и праздничных событий. В честь дня рождения пространства здесь пройдет «Ту-Ту Фест» — двухдневный гастрономический фестиваль, который объединит кулинарию, развлечения, музыку и встречи с интересными людьми. Гостей ждут гастрономические эксперименты, авторские блюда, кулинарные мастер-классы, дегустации, познавательные лекции и насыщенная развлекательная программа для всей семьи.
28 и 29 ноября в Театре на Садовой состоится премьера авангардного рок-мюзикла «Малевич» в постановке Анны Тесс. В основе сюжета — биография Казимира Малевича, воссозданная автором либретто Наталией Макуни из подлинных документов эпохи. В спектакле заняты звезды петербургских и московских мюзиклов Ярослав Баярунас, Артем Яковлев, Кристина Кузнецова, Анжелика Рева, Кирилл Гордеев, Александр Саванец, Анастасия Шемерей, Ульяна Голещихина, Руслан Давиденко, Евгений Градусов, Антон Савченко, Александр Казаков, Дарьяна Кара и Максим Казаков.
29 ноября в Эрмитаже завершается музыкальный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка». Программа будет полностью посвящена музыке Петра Чайковского в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко. Солистом выступит пианист Павел Райкерус. Еще два фестивальных концерта пройдут в административно-деловом пространстве «Невская ратуша». Даты концертов будут объявлены дополнительно.
30 ноября в рамках IV оперного форума «Онегинские встречи» в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова директора и художественные руководители российских оперных театров соберутся за круглым столом «Национальные оперы». Будут представлены записи фрагментов наиболее ярких оперных постановок национального репертуара. А вечером концерт «Оперная мозаика России» состоится в новом концертном зале Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной.
30 ноября на главной сцене Александринского театра зрителей ждет выступление Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. В этот вечер в рамках фестиваля искусств имени Ф. И. Шаляпина «Дар» будут показаны два одноактных балета на музыку Шостаковича. Одноактный балет «Ленинградская симфония» на музыку первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича состоит из трех частей: «Безмятежное счастье», «Нашествие», «Реквием». Его герои — Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам. История «Барышни и хулигана» берет свое начало в 1895 году, когда была издана повесть итальянского писателя Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих». В 1918 году Владимир Маяковский написал сценарий к фильму «Барышня и хулиган», в котором снялся сам в роли хулигана. Одноактный балет «Барышня и хулиган» впервые был представлен на сцене Ленинградского Малого театра оперы и балета (Михайловский театр) в 1962. Музыка была взята из трех балетов Дмитрия Шостаковича — «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей», также в партитуру вошли фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам. Театр представит реконструкцию оригинальной версии балета в постановке балетмейстера Сергея Мохначева.
Ему готовили трон с детства: показ фильма «Александр I» начался в «Мираж Синема». Его учили управлять государством, принимать решения и менять ход истории. Но одно дело — мечтать о новой России, и совсем другое — столкнуться с реальностью, где идет война. Фильм рассказывает о судьбе императора, которому предстояло пройти путь от больших преобразований до одного из самых драматичных испытаний в истории страны. Главную роль в фильме исполнил Сергей Горошко. Вместе с ним в картине снялись Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева. Режиссер Морад Абдель-Фаттах уже обращался к масштабным историческим сюжетам в проектах «Петр I: Последний царь и первый император», «Рождение империи» и «Екатерина Великая».
1 декабря в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» в KGallery пройдет вечер, посвященный Анне Павловой. Впервые за долгое время на экспозиции будет представлен ранее неизвестный живописный эскиз Валентина Серова с Анной Павловой из частного собрания. Именно этот образ лег в основу знаменитого плаката к первым балетным «Русским сезонам». О непростых взаимоотношениях балерины и антрепризы Сергея Дягилева расскажет специальный гость вечера.
1 декабря IV оперный форум «Онегинские встречи» завершится концертом «Звезды оперы прошедшего сезона» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В нем выступят номинанты XI Национальной оперной премии «Онегин» — кто-то, возможно, уже в статусе лауреата! — в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко.
С 1 по 10 декабря в Санкт-Петербурге на базе театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится заключительная часть проекта Ассоциации по содействию развитию культурных проектов «Культурная инициатива» — лаборатории «Современная драма на сцене. Прогноз на завтра», направленного на поддержку и популяризацию достижений русскоязычной драматургии как одного из наиболее активно развивающихся направлений современного искусства. В рамках проекта пройдут читки современных пьес, постановки эскизов и обсуждение спектаклей, лекции о драматургии и современном театральном процессе, семинары и мастер-классы на базе профессиональных театров России для творческих специалистов русских театров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
2 декабря фестиваль искусств «Дягилев P.S.» покажет в Александринском театре недавнюю и уже нашумевшую премьеру театра «Новая опера» — балет «Щелкунчик. Несказка» от «Балета Москва» в постановке Павла Глухова. В двух актах, прологе и эпилоге хореограф рассказывает языком современного танца о трагической судьбе человека на фоне исторических событий начала XX века. Музыка Чайковского прозвучит в исполнении оркестра «Новая опера» под управлением Антона Торбеева. Музыканты расположатся прямо на сцене, их задачей станет заново «прочитать» партитуру композитора. Дирижер сознательно уходит от устоявшихся трактовок: ослабляет звучание инструментов, которые традиционно ассоциируются с волшебством (треугольники, арфы), в напряженных эпизодах стремится к новым краскам, проявляя скрипы, стоны, завывания, что усиливает драматизм музыки Чайковского
Кульминацией фестиваля искусств имени Ф. И. Шаляпина «Дар» станет гала-концерт «Петербург. Музыкальная топография», который состоится 2 декабря в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. В концерте примет участие симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор и солисты театра, Народный артист России Геннадий Беззубенков, солист Михайловского театра Александр Безруков, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга. Автор проекта и режиссер — Виктор Высоцкий.
2 декабря в Молодежном театре на Фонтанке играют спектакль «Пять вечеров». Одна из лучших пьес Александра Володина — о простых и очевидных ценностях, понятных на любом языке: о целомудренных чувствах, чистых отношениях, о беззаветной, но робкой вере в счастье.
Со 2 по 8 декабря на базе театра-фестиваля «Балтийский дом» в формате фестиваля-лаборатории пройдет заключительная часть творческих лабораторий «Современная драма на сцене. Прогноз на завтра». В программе: просмотр спектаклей петербургских театров, созданных по современной драматургии, лекции о драматургии и современном театральном процессе, конференция о тенденциях развития современной драмы, читки и эскизы пьес современных петербургских авторов, встречи с драматургами с участием представителей русских театров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В Северной столице участники лаборатории познакомятся с пьесами современных петербургских драматургов Елены Радченко «(Не)злой мальчик» и «AMUNDSEN», Дарьи Ореховой «Айдос, друг Луны» и «Каменная книга» Сеппо Кантерво. Режиссерами читок станут Серафима Крамер и Вацлав Дембовский (Санкт-Петербург). Также будут показаны эскизы пьес Александры Фоминой «Как Петюнина против всех была» (режиссер — Александра Мамкаева) и повести Карена Шахназарова «Курьер» (режиссер — Екатерина Шихова). 4 декабря в лаборатории примет участие известный писатель и драматург Юрий Поляков.
Симфонический концерт Impulse Orchestra состоится 3 декабря в концертном зале «Колизей Арена». Это музыкальное событие станет трибьютом двум выдающимся композиторам — Эннио Морриконе и Нино Рота, чья музыка навсегда оставила след в мире кино и музыкального искусства.
Легендарная группа «Калинов мост» продолжает праздновать 40-летие и играет 3 декабря большой зимний концерт «40 лет на бис» на сцене клуба «Космонавт». «Калинов мост» — русский рок в его самом честном и глубоком проявлении. Никакой подделки. Новосибирский поэт-самородок Дмитрий Ревякин и его команда за четыре десятилетия выпустили более двадцати альбомов — от «Выворотня» до «Дастояра». Их музыка — это сплав рок-драйва, славянской мифологии и текстов, которые хочется перечитывать как стихи. Музыканты подготовили специальную юбилейную программу на бис. Точный сет-лист по традиции держится в секрете.
С 3 по 5 декабря в БКЗ «Октябрьский» выступит уникальный хореографический ансамбль, национальное достояние России — ансамбль «Березка» им. Н. С. Надеждиной. Зрители смогут насладиться как известными хореографическими постановками, без которых не обходится ни один концерт коллектива — хороводы «Березка», «Цепочка», танцевальная сцена «Балагуры»,— так и восстановленными номерами, которые не шли на сцене несколько лет.
С 3 по 6 декабря на сцене театра ЛДМ — мировая премьера от создателей легендарных мюзиклов «Мастер и Маргарита» и «Демон Онегина»: мюзикл «Да Винчи. Нарисовавший Бога». Либретто создано под руководством исторических консультантов Рима и Флоренции Консуэллы Лоллобриджиды и Александры Сфумато. В музыке, созданной композитором Антоном Таноновым, слышны перезвон флорентийских колоколов XV века, звуки всепожирающего пламени «костров Тщеславия», гул вращающегося витрувианского колеса и стаккато ритуального танца безжалостного убийцы эпохи Возрождения. Эстетику спектакля на новый уровень выведут сценические костюмы haute couture от модного дома Натальи Бухановой.
4 декабря в концертном зале «Колизей Арена» Санкт -Петербургский симфонический оркестр Impulse orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты одних из самых популярных музыкальных коллективов XX века. Первая часть концерта будет посвящена The Beatles. Вторая — квартету ABBA.
В этот же день, 4 декабря, в джаз-клубе Игоря Бутмана выступят Билли Новик и «Петербургский джазовый актив». Музыкант, автор песен, общественный деятель и одна из самых харизматичных фигур петербургской сцены, Билли Новик является основателем группы Billy’s Band, создателем жанра «романтический алкоджаз» и идеологом движения за развитие отечественной джазовой культуры. Творчество Билли Новика сегодня — это несколько самодостаточных миров. Помимо культовой группы Billy’s Band, воспевающей романтику городских окраин, ночных баров и философских размышлений, у него есть особая, лишенная театрализации программа «Песни Егора Летова», в которой Новик отдает дань уважения гению лидера «Гражданской обороны», исполняя его песни в строгой и честной манере, а также сольный проект «Петербургский джазовый актив», объединяющий лучших джазменов города.
4 декабря в Ледовом дворце выступит MAKSИМ — с большим концертом и специальной программой. Двадцать лет назад вышел дебютный сольный альбом певицы «Трудный возраст», который разошелся тиражом более 1,5 млн копий. На протяжении всей своей музыкальной карьеры она продолжает стабильно выпускать хиты, золотые, платиновые и бриллиантовые диски и получать музыкальные премии — больше десятка «Золотых граммофонов» и множество других наград.
В этот же день, 4 декабря, в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО пройдет выставочный проект «В поисках утраченной красоты». Экспозиция знакомит зрителя с произведениями зарубежных и русских мастеров художественной фотографии и является результатом многолетней исследовательской работы музея. Проект посвящен пикториализму (от англ. pictorial — «изобразительный», «художественный»), ярко утвердившемуся в мире на рубеже XIX–XX веков. Главной исторической задачей этого направления стало стремление сделать фотографию самостоятельным видом изобразительного искусства наравне с живописью и графикой, преодолев фотографическую механистичность и сухость машинного языка.
В канун зимних праздников Театр балета имени Леонида Якобсона приглашает на самый популярный «зимний» балет «Щелкунчик», занимающий почетное место в афише декабря. На сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова 4, 5 и 6 декабря пройдут первые в сезоне показы волшебной истории о мечте, любви и вере в добро. Ровно три года назад именно на этой сцене состоялась премьера «Щелкунчика» в редакции народного артиста России Николая Цискаридзе, вдохнувшего новую жизнь в знаменитую постановку Василия Вайнонена, которую считает одной из бесспорных классических вершин в череде многих хореографических интерпретаций великой партитуры Петра Ильича Чайковского.
4 декабря в клубе «Космонавт» состоится большой концерт группы «Ундервуд». Кирилл и Мефодий придумали букварь, а «Ундервуд» три года назад решили придумать свой — музыкальный — и сыграли концерт от А до Я: песни на все буквы алфавита. С тех пор в дискографии команды прибавилось новых песен и новых слов. Поэтому пришло время переиздать букварь: в петербургском клубе группа сыграет обновленную программу «Ундервуд: от А до Я».
В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета премьера: 4, 5 и 6 декабря представляют спектакль «Живет такой парень». Режиссер-постановщик — Александр Крымов, автор инсценировки — Дарья Гриза, художник-постановщик — Дарья Здитовецкая. «Киноповесть Василия Шукшина в нашей постановке осмысляется не как бытовая советская комедия или ностальгический очерк, а как метафизическое роуд-муви, путешествие человеческой души в поисках тепла, любви и смысла. Пашка едет насквозь — через чужие жизни, одиночество, боль, смех и надежду. Главный герой не просто чудак или провинциальный шофер-недотепа, а "бескорыстный открыватель сердец", у которого есть способность оставаться живым и неравнодушным на бесконечной дороге жизни, уходящей за горизонт. Дорога не просто место действия, а главный образ — алтайский Чуйский тракт, растянутый от земного, бытового пространства до бесконечности»,— раскрывает замысел Александр Крымов.
5 декабря в заключительном матче года нас ждет противостояние футбольных клубов «Зенит» и «Балтика», Сергея Семака и Андрея Талалаева. В этот вечер «Газпром Арена» традиционно подарит гостям праздничную атмосферу и ощущение новогоднего чуда! В программе — мультимедийное шоу и концерт группы Cream Soda, когда газон арены превратится в масштабную 3D-проекцию, а световые и лазерные спецэффекты под популярные хиты захватят все пространство арены; большая сине-бело-голубая елка и музыкальная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки; мастер-классы по созданию новогодних украшений и сувениров, аквагрим, конкурсы и многое другое.
5 декабря в Ледовом дворце — большой юбилейный концерт «Иванушки International — 30 солнечных лет на бис». После юбилейных концертов группа снова выйдет на сцену, чтобы сыграть песни, на которых выросло не одно поколение слушателей. В программе — главные хиты группы: «Тучи», «Колечко», «Золотые облака», «Кукла», «Тополиный пух» и другие песни, которые давно стали частью российской поп-культуры.
В этот же день, 5 декабря, в клубе «Космонавт» будет отмечать день рождения легендарная группа «Крематорий». Первые сорок лет в жизни настоящих мужчин всегда самые угарные. После — начинается уже реально недетская жара. «Крематорий» имеет радость и удовольствие доказать всем этот сугубо теоретический тезис практически. В программу вошли не только лучшие песни коллектива, составившие ему всероссийскую популярность.
5 декабря на сцене «Колизей Арены» всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку П. И. Чайковского. Либретто Мариуса Петипа по сказке Эрнста Гофмана в редакции Елизаветы Меньшиковой, хореография Елизаветы Меньшиковой, художники-постановщики — Елизавета Меньшикова, Павел Елкин. Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского.
В рамках Дней Эрмитажа искусство прошлого, настоящего и будущего вновь сольются в единую симфонию, а историческая архитектура Дворцовой площади превратится в живое полотно света, звука и эмоций: 5 и 6 декабря пройдут сразу два грандиозных мэппинг-шоу: световой спектакль «Петербург. Здесь остаются имена», рассказывающий о тех, кто навсегда вписал себя в историю города, и финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».
Современные 3D-технологии превратят фасад Главного штаба в огромное полотно, где научные формулы, стихи и музыка буквально создают городское пространство. Зрители на Дворцовой площади увидят представление, где оживают истории великих петербуржцев, чьи юбилейные даты приходятся на 2026 год, от Ломоносова и Монферрана до Достоевского и Фаберже. Особый акцент в сценарии проекта сделан на творчестве Дмитрия Шостаковича, чья музыка стала символом стойкости Ленинграда, и Дмитрия Лихачева, научившего нас беречь культуру как основу жизни.
Текст озвучили петербургские актеры: народный артист России Николай Буров и Михаил Касапов из театра «Мастерская». Мультимедийная феерия пройдет на фасаде Главного штаба, задействовав каждый сантиметр фасада, 20 колонн и все 228 окон. Площадь импровизированного мультимедийного экрана составит 7000 кв. м. Технологии 3D-мэппинга объединят цифровые инновации, архитектурные формы, музыку и литературу в единое искусство будущего.
6 декабря в «МТС Live Холле» пройдет фестиваль лабораторий креативных индустрий «СЕТКА». Молодые авторы представят Петербург в разных жанрах: покажут экспериментальный спектакль, короткометражный фильм, фотовыставку, аудиогид по городу и объекты паблик-арта. Работы создаются в семи лабораториях под руководством наставников — среди них музыкант и гид Павел Перец, фотограф Елена Резвова и художественный руководитель театра ПЭТ Наталия Тарыничева. В программе также мастер-классы, паблик-токи, маркет молодых авторов и музыкальные выступления.