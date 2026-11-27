28 ноября в Cinema Michele стартует маршрут «Cinecitta: киногрезы о Риме» — цикл из пяти фильмов, посвященный образу Вечного города в кино. С ноября по март Cinema Michele покажет пять легендарных фильмов, каждый из которых создал собственный образ Рима. Сеансы будут начинать с традиционного аперо и интро куратора выставки Василия Успенского. Каждый фильм цикла представляет развитие идей и художественных явлений эрмитажной выставки. Гран-тур в XVIII веке конструирует Рим как объект туристического желания. Фильм «Римские каникулы», которым начнется римский маршрут, наследует этому взгляду напрямую — вместе со всеми иллюзиями. Модернистский Рим Муссолини был попыткой режима повторить имперский масштаб, и два фильма программы представляют два взгляда на то, что получилось: пустота у Микеланджело Антониони в «Затмении» и красота на службе уродливого у Бернардо Бертолуччи в «Конформисте». Караваджо впервые вводит в высокое искусство воров и проституток — Пьер Паоло Пазолини делает то же самое в «Маме Рома» 400 лет спустя. Барокко превращает город в театр роскоши и экстатической религиозности — Паоло Соррентино в «Великой красоте» оперирует теми же образами в XXI веке.