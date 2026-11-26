«Считаю, у нашей команды, у нас у всех вместе еще не сформирован инстинкт победителя,— сказал Разин.— Потому что, когда нас загнали в угол, когда мы стали проигрывать 0:2, появились вот эти эмоции, появилась эта страсть, как вы говорите. Но она должна быть раньше. А это фактор уверенности в своих силах. Ведь любого зверя, которого загоняют в угол, даже крысу, если загоняют в угол, она все равно начинает кидаться. Я не сравниваю нашу команду с крысой, конечно, но хочется, чтобы эти эмоции появлялись не тогда, когда нам уже деваться некуда, а именно с первых смен, с первых минут игры».