СКА не выбрался из угла
в матче с «Локомотивом»
Хоккеисты СКА проиграли ярославскому «Локомотиву» на своей площадке в матче чемпионата КХЛ со счетом 2:3. Судьбу встречи решили глупые ошибки армейцев в обороне, хотя достоинств соперника, выигрывавшего в двух последних сезонах Кубок Гагарина, умалять нельзя.
«Локомотив» — организованная команда, какой бы тренер ее ни возглавлял. Сейчас волжан тренирует Дмитрий Квартальнов. К тому же «железнодорожники» набрали хороший ход в чемпионате: победа над СКА стала для них пятой в последних шести матчах. Проиграл «Локомотив» за это время только в Москве ЦСКА, который лидирует в Западной конференции. И это еще за клуб из Ярославля не выступает из-за травмы форвард Александр Радулов, его главная звезда. Радулов, кстати, любит забивать именно СКА.
Сила «Локомотива» сказалась в первой половине матча, прошедшего на «СКА Арене». Хотя первые две шайбы хозяева пропустили, как сказал их тренер Андрей Разин, из-за глупых ошибок. Сначала, в стартовом периоде, дали сопернику «реализовать лишнего», не закрыв игрока. Затем, во второй двадцатиминутке, пропустили контратаку. Причем шайбу забросил тот игрок «Локомотива», который выиграл вбрасывание у игрока СКА в зоне петербургской команды.
В этом матче все шайбы, кроме одной, были заброшены в неравных составах. СКА вообще дважды отличился, играя без вратаря: тренеры выпускали на лед шестого полевого игрока. Сначала это произошло на 59-й минуте, когда при счете 0:2 Разин пошел ва-банк, заменив голкипера Артемия Плешкова. И это сработало: комбинацию на дальней штанге замкнул форвард армейцев Данил Аймурзин. Но уже две минуты спустя хозяева пропустили третий гол, подарив шайбу соперникам у своего борта. «Локо» в этот момент тоже играл в большинстве.
Тренеры СКА снова заменили вратаря на шестого полевого игрока. И армейцы снова сократили счет до минимума — после броска нападающего Николая Голдобина. Однако спасти игру хозяевам не удалось. Хотя именно в эти последние минуты в их действиях появились страсть, кураж, жажда победы. Почему нельзя было «включить» такие эмоции раньше, объяснил на послематчевой пресс-конференции тренер СКА Андрей Разин, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ”.
«Считаю, у нашей команды, у нас у всех вместе еще не сформирован инстинкт победителя,— сказал Разин.— Потому что, когда нас загнали в угол, когда мы стали проигрывать 0:2, появились вот эти эмоции, появилась эта страсть, как вы говорите. Но она должна быть раньше. А это фактор уверенности в своих силах. Ведь любого зверя, которого загоняют в угол, даже крысу, если загоняют в угол, она все равно начинает кидаться. Я не сравниваю нашу команду с крысой, конечно, но хочется, чтобы эти эмоции появлялись не тогда, когда нам уже деваться некуда, а именно с первых смен, с первых минут игры».
Армейцам надо исправляться в ближайших матчах, которые они проведут против «Барыса» и «Салавата Юлаева» соответственно 27 и 29 ноября. Причем если клуб из Казахстана петербуржцы примут на «СКА Арене», то с командой из Башкортостана встретятся в Ледовом дворце: на «СКА Арене» в эту дату дает концерт Дима Билан. Так что болельщикам надо быть осторожнее, хотя им не привыкать в последние годы менять один стадион на другой.
После поражения от «Локомотива» СКА занимает девятое место в Западной конференции КХЛ, отставая на очко от минского «Динамо» и от «Шанхайских Драконов».