Документ также вводит запрет на розничную продажу табака и любой никотинсодержащей продукции в местах проведения массовых и официальных спортивных мероприятий, на пляжах, в детских лагерях, социальных и религиозных учреждениях. На заседании Заксобрания отметили, что меры приняты для защиты здоровья жителей региона, а переходный период до 1 марта 2027 года позволит предпринимателям подготовиться к ограничениям и решить вопросы с товарными запасами.