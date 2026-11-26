В Челябинской области запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года
Запрет продажи электронных систем доставки никотина установлен до 2032 года
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 26 ноября приняли сразу в первом и третьем чтениях закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.
Документ также вводит запрет на розничную продажу табака и любой никотинсодержащей продукции в местах проведения массовых и официальных спортивных мероприятий, на пляжах, в детских лагерях, социальных и религиозных учреждениях. На заседании Заксобрания отметили, что меры приняты для защиты здоровья жителей региона, а переходный период до 1 марта 2027 года позволит предпринимателям подготовиться к ограничениям и решить вопросы с товарными запасами.
Запрет устанавливается сроком на пять лет — до 1 марта 2032 года.