На готовую «однушку» в Зауралье нужно копить более трех с половиной лет
В 2026 году жителю Курганской области необходимо 3,7 года откладывать всю свою зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке. Такие цифры приводит сервис «Мир квартир».
По последним данным Росстата, среднее жалованье в регионе составляет 71,6 тыс. руб. Стоимость жилья с одной комнатой достигает 3,2 млн руб. В соседней Челябинской области при зарплате в 82,9 тыс. руб. и цене квартиры 3,8 млн руб. копить на нее придется 3,8 года.
Быстрее всего купить однокомнатную квартиру среди субъектов России можно в Магаданской области (два года), Чукотском автономном округе (2,1 года), а также в Ямало-Ненецком АО и Республике Коми (по 2,5 года). В Севастополе же накопить получится лишь за 10,8 года, в Дагестане — за 9,6 года, в Крыму — за 8,6 года.