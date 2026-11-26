Быстрее всего купить однокомнатную квартиру среди субъектов России можно в Магаданской области (два года), Чукотском автономном округе (2,1 года), а также в Ямало-Ненецком АО и Республике Коми (по 2,5 года). В Севастополе же накопить получится лишь за 10,8 года, в Дагестане — за 9,6 года, в Крыму — за 8,6 года.