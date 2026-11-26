ЧМЗ находится в Глазове на севере Удмуртии. Предприятие было основано в декабре 1946 года. Основное направление деятельности — производство циркониевых оболочек для тепловыделяющих элементов, из которых формируются кассеты ядерного топлива. Циркониевый прокат завода используется в топливе всех энергетических и транспортных реакторов России. Предприятие входит в контур управления топливной компании Росатома «ТВЭЛ». АО «ЧМЗ» было зарегистрировано в 1996 году. Гендиректором завода с октября 2020 года является Сергей Чинейкин.