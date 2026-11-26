Чистая прибыль ЧМЗ в Глазове выросла вдвое за январь—сентябрь
До 4,6 млрд рублей
Чистая прибыль Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ», входит в топливный дивизион «Росатома») составила 4,6 млрд руб. за девять месяцев 2026 года, что вдвое больше, чем в 2025-м. Отчет о финансовых результатах размещен в системе «СПАРК-Интерфакс».
Выручка «ЧМЗ» за указанный период увеличилась на 14%, до 21 млрд руб. Основные поступления обеспечили продажи продукции из циркония — 15,8 млрд руб. (+19,1%). По линейкам кальция и титана — спад на 48,6 и 24,8%, до 484,6 и 800 млн руб.
«Сложная геополитическая ситуация за девять месяцев не оказала негативного влияния на операционную деятельность АО. Основные показатели финансовой деятельности находятся в пределах нормальных значений»,— говорится в сообщении. Чистые активы «ЧМЗ» за январь—сентябрь увеличились на 10,7%, до 50,3 млрд руб.
Численность работников предприятия сократилась за указанный период на 3,3%, до 3,5 тыс. человек.
ЧМЗ находится в Глазове на севере Удмуртии. Предприятие было основано в декабре 1946 года. Основное направление деятельности — производство циркониевых оболочек для тепловыделяющих элементов, из которых формируются кассеты ядерного топлива. Циркониевый прокат завода используется в топливе всех энергетических и транспортных реакторов России. Предприятие входит в контур управления топливной компании Росатома «ТВЭЛ». АО «ЧМЗ» было зарегистрировано в 1996 году. Гендиректором завода с октября 2020 года является Сергей Чинейкин.