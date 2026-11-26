«Кузбасс» и «Байкальские Соколы» набрали по 12 очков после шести туров
Матчи шестого тура чемпионата России по хоккею с мячом не изменили ситуацию в верхней части турнирной таблицы. Ее по-прежнему возглавляют хабаровский «СКА-Нефтяник», иркутские «Байкальские Соколы» и кемеровский «Кузбасс».
Эти три команды набрали по 12 очков. «Кузбасс» 25 ноября обыграл в Архангельске «Водник» со счетом 3:2. При этом до 70-й минуты гости уступали два мяча. Решающими оказались последние пять минут игры: сначала Янис Бефус сравнял счет, а затем Семен Плюха принес кемеровчанам победу. Днем ранее «Байкальские Соколы» обыграли в гостях ульяновскую «Волгу» (4:2).
На четвертом месте идет «Енисей». Красноярцы в шестом туре были сильнее кировской «Родины» (7:4). В свою очередь, абаканские «Саяны» уступили клубу «СКА—Уральский Трубник» из Первоуральска со счетом 2:6. Новосибирский «Сибсельмаш» был разгромлен в Москве «Динамо» — 2:10.