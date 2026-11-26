Эти три команды набрали по 12 очков. «Кузбасс» 25 ноября обыграл в Архангельске «Водник» со счетом 3:2. При этом до 70-й минуты гости уступали два мяча. Решающими оказались последние пять минут игры: сначала Янис Бефус сравнял счет, а затем Семен Плюха принес кемеровчанам победу. Днем ранее «Байкальские Соколы» обыграли в гостях ульяновскую «Волгу» (4:2).