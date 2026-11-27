От батиного завтрака до ужина Александра I
Все самые вкусные новинки Петербурга в «Блокноте гурмана» — еженедельном гастрономическом обзоре «Стиль жизни Коммерсантъ»
Ресторан «Банщики»: большое зимнее обновление
Батин завтрак, пончики из детства, вареники с квашеной капустой, говяжьи ребра в вишневой глазури, селедка под шубой — новое застолье от бренд-шефа Станислава Левохо в «Банщиках» создано от души и с размахом. В графине предлагают настойки: еловую с лимоном и гранатом или на перце с чесноком и специями.
В новом меню много овощей: пирог из цветной капусты с голубым сыром; тыква, запеченная с аджикой и хрустящей мамалыгой; свекла с соусом из черной смородины, кремом из брынзы и конфитюром из чернослива. Но это только для начала. Далее можно попробовать зеленые шпинатные вареники с креветками, кальмарами и пеной морскою; шашлык из баранины с соленьями и домашней лепешкой; фаршированный ягненком перец или томленую голень бычка с кремом из сельдерея.
Для десертов и чаепития из самовара нужен отдельный день. Обещают ананасы в шампанском, фирменный морковный пирог, шоколадный кекс с мороженым из кардамона и маковый десерт с банановым мороженым.
Коктейльная карта «Моменты» также пополнилась новыми вариациями: появились «Первый иней» с крыжовником на водке и хересе и «Сибирское утро на даче» с настойкой на огурцах, лаймом и чабрецом.
Ресторан «Мурманчане»: гастрономия холодного сезона
У северной кухни особенные отношения с холодом. Он никогда не был здесь просто погодным явлением, скорее — обстоятельством, которое сформировало целую культуру вкуса. Сытную, выразительную, построенную на сочетании лесных, морских и ягодных продуктов.
В новом согревающем меню «Мурманчан» эта традиция получает современное прочтение. Жемчужная каша с оленем, белыми грибами и брусникой обращается к знакомым северным сочетаниям. Перепелка с пюре из батата и вяленой свеклой раскрывает более деликатную сторону сезонной кухни. Мурманская камбала с овощами напоминает о главном богатстве Заполярья — его морях.
Потенциальный бестселлер — запеченный камамбер на бриоши с морошковым вареньем и пломбиром. Здесь характерная кислинка северной ягоды встречается со сливочной насыщенностью сыра, превращая привычное сочетание в совершенно самостоятельный десерт.
Ресторан «Понг»: гастрономическое путешествие
В ресторане «Понг» обновили меню, представив его как небольшое гастрономическое путешествие, где пряность соседствует со свежестью, пикантные соусы оттеняют нежные текстуры, а хорошо известные продукты раскрываются в неожиданных сочетаниях.
Начать знакомство с новинками рекомендуют с хрустящего батата фри с соусом майо: золотистые ломтики сладкого батата с нежной сердцевиной подают со сливочным соусом, который деликатно оттеняет их природную сладость. У маринованных водорослей с овощами более легкое и освежающее настроение: морские нотки, приятная кислинка и свежесть овощей создают выразительное сочетание вкусов. За насыщенные пряные впечатления отвечает южноиндийский тамариндовый суп с чечевицей, характер которого строится на яркой кислинке тамаринда, глубоком вкусе чечевицы и ароматной композиции специй.
Любителям более основательных блюд советуют обратить внимание на говядину в имбирном соусе с брокколи: нежное мясо, сочная брокколи и насыщенный соус с характерной пикантностью имбиря складываются в гармоничное сочетание, где каждый ингредиент звучит ярко и выразительно. Завершает пятерку новинок рис с курицей и овощами в чили-базиликовом соусе: рассыпчатый рис, сочная курица и овощи объединяются с ароматным соусом, в котором свежие ноты базилика встречаются с остротой чили.
Ресторан «Палкинъ»: ужин Александра I
В ресторане «Палкинъ» 2 декабря состоится исторический ужин «Александр I. Сфинкс неразгаданный...». Историк Татьяна Цветкова расскажет об Александре I — славном победителе Наполеона, но нерешительном реформаторе; искусном дипломате, но глубоко ранимом человеке.
Она объяснит, как рождение августейшего внука повлияло на Екатерину II; был ли цесаревич Александр в центре заговора против отца; какой тайной силой обладал император, покоряя самых красивых женщин Европы. Расскажет о первых женщинах — шпионках на службе русского императора — и о том, почему до сих пор не раскрыта тайна ухода из жизни Александра I.
На ужине будут представлены блюда, которые готовил для Александра I знаменитый шеф-повар Мари Антуан Карем: устрица запеченная; сюпрем из пулярд с соусом «Шампань»; тельное и рулет из судака и пудинг «Дипломат» с фруктами.