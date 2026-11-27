В новом меню много овощей: пирог из цветной капусты с голубым сыром; тыква, запеченная с аджикой и хрустящей мамалыгой; свекла с соусом из черной смородины, кремом из брынзы и конфитюром из чернослива. Но это только для начала. Далее можно попробовать зеленые шпинатные вареники с креветками, кальмарами и пеной морскою; шашлык из баранины с соленьями и домашней лепешкой; фаршированный ягненком перец или томленую голень бычка с кремом из сельдерея.