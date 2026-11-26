Наиболее вероятными потенциальными покупателями надела господин Дуванов называет крупных девелоперов, способных распределить затраты на создание социальной и транспортной инфраструктуры на значительный объем площадей или даже на весь портфель проектов в Петербурге. Для небольшого застройщика дополнительные социальные обязательства либо расширение дорожной инфраструктуры могут сделать проект экономически нецелесообразным, так как способны увеличить себестоимость строительства в два-три раза, говорит эксперт. По мнению господина Владимирова, объект может представлять интерес для застройщиков, имеющих опыт реализации проектов в Колпино и ближайших районах Ленобласти, преимущественно в сегменте массового жилья. Однако важным условием будет возможность согласования приемлемого уровня социальной и инфраструктурной нагрузки.