ГК «Спутник» отдаляется от земли
Петербургский девелопер выставил на продажу 1,57 га за 580 млн рублей
Участок земли площадью 1,57 га на юго-востоке Петербурга, где планировалось построить ЖК «АртLife» на 316 квартир, выставили на продажу за 580 млн рублей. Эксперты считают стоимость надела близкой к рыночной, а среди наиболее вероятных потенциальных покупателей видят крупных девелоперов, способных распределить затраты на создание социальной и транспортной инфраструктуры на значительный объем площадей.
В Петербурге за 580 млн рублей выставили на продажу земельный участок общей площадью 15 757 тыс. кв. м. По информации «Ъ Северо-Запад», владельцем надела на Загородной улице, 73А, в Колпино является специализированный застройщик «СпутникАртПроект» (входит в ГК «Спутник»), ранее планировавший построить там из четырех восьмиэтажных домов жилой комплекс «АртLife» на 316 квартир. Судя по финансовой отчетности компании, на конец 2025 года объект находился в залоге у «Сбера», на площадке которого и торгуется.
Как уточняется в объявлении о продаже, к участку прилагается проектная документация и положительное заключение негосударственной экспертизы. Также в состав лота вошло заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта и «необходимый комплект документов», включающий согласованный с администрацией Колпино и городским комитетом по строительству размер соцнагрузки.
Между тем в июне 2026 года градостроительная комиссия Петербурга приняла решение отказать в подтверждении условий обеспеченности проектов объектами обслуживания жилой застройки, а также инженерно-транспортной инфраструктуры ряду застройщиков, включая объект СЗ «СпутникАртПроект» на Загородной улице, 73А.
По данным СМИ, в 2024 году на этом месте возвести четыре девятиэтажных жилых корпуса намеревался девелопер «Бау Сити». В пресс-службе «Бау Сити Девелопмент» (предприятия с похожим названием) уточнили, что компания не имеет отношения к проекту. Источник «Ъ Северо-Запад» на рынке, знакомый с ситуацией, объяснил, что участок приобретался бывшим совладельцем «Бау Сити» и не вошел в портфель компании. После надел был продан ГК «Спутник».
ГК «Спутник» работает на строительном рынке Петербурга и Ленобласти с 2012 года. Единственным бенефициаром группы компаний является Ирина Левченко. Среди реализованных проектов на сайте значатся ЖК «Орловский бульвар» в Гатчине, ЖК «Островский» в Тосно, ЖК «Никольский посад» в Никольское и др.
Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Петербурге Сергей Дуванов считает, что стоимость участка близка к рыночной. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров также отмечает, что с учетом расположения объекта за пределами основных жилых районов Колпино, фактически на территории Ленобласти, заявленная стоимость представляется оправданной при условии отсутствия дополнительных ограничений.
Наиболее вероятными потенциальными покупателями надела господин Дуванов называет крупных девелоперов, способных распределить затраты на создание социальной и транспортной инфраструктуры на значительный объем площадей или даже на весь портфель проектов в Петербурге. Для небольшого застройщика дополнительные социальные обязательства либо расширение дорожной инфраструктуры могут сделать проект экономически нецелесообразным, так как способны увеличить себестоимость строительства в два-три раза, говорит эксперт. По мнению господина Владимирова, объект может представлять интерес для застройщиков, имеющих опыт реализации проектов в Колпино и ближайших районах Ленобласти, преимущественно в сегменте массового жилья. Однако важным условием будет возможность согласования приемлемого уровня социальной и инфраструктурной нагрузки.