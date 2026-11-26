Ранее петербургские парламентарии и представители профильного комитета выступали за установление более высокой стоимости разрешения. В сентябре 2025 года депутат Законодательного собрания Денис Четырбок сообщал о предложении увеличить размер госпошлины с предусмотренных Минфином 20 тыс. до 65 тыс. рублей за каждый год действия лицензии — по аналогии с действовавшей на тот момент пошлиной за алкогольную лицензию. В окончательной редакции федерального законодательства это предложение учтено не было. При этом 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие направление доходов от лицензирования табачной розницы на финансирование региональных мероприятий в сфере охраны здоровья, а также организацию лицензирования и контроля за реализацией такой продукции.