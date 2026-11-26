Перекур за свой счет
Петербургским продавцам табака предстоит заплатить по 20 тыс. рублей за годовую лицензию на каждую торговую точку
Правительство Санкт-Петербурга определило ведомство, которое будет лицензировать розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Выдачей разрешений займется комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ). Соответствующее постановление Смольного опубликовано 24 ноября. С 1 марта 2027 года ведомство также будет осуществлять региональный государственный надзор в этой сфере. С этой же даты продажа табачной продукции без лицензии будет запрещена по всей России — ранее отдельного разрешения на ее реализацию не требовалось. Новые требования могут затронуть почти 11 тыс. торговых объектов Петербурга, а поступления от госпошлин при оформлении годовых лицензий на все эти объекты — составить около 216 млн рублей, следует из подсчетов «Ъ Северо-Запад».
Обязательное лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией предусмотрено федеральным законом от 26 июня 2026 года. До настоящего времени розничные продавцы должны были соблюдать требования к маркировке товаров, месту их реализации и возрасту покупателей, однако получать отдельное разрешение на ведение такой деятельности не требовалось. Теперь предпринимателям необходимо будет оформить лицензию на каждый торговый объект, в том числе на неспециализированные магазины, реализующие сигареты, а в случае развозной торговли — на каждое транспортное средство.
Размер госпошлины составит 20 тыс. рублей за каждый год действия разрешения, максимальный срок которого — пять лет. Одним из лицензионных требований является регистрация продавца в государственной системе цифровой маркировки «Честный знак». Подать заявление на получение лицензии предприниматели смогут через портал «Госуслуги».
По данным КППиТ, в системе маркировки на октябрь этого года содержались сведения о реализации табачной и никотинсодержащей продукции в 10 784 торговых объектах города. При оформлении годовых лицензий на все учтенные Смольным торговые объекты поступления от госпошлин составили бы 215,7 млн рублей, пятилетних — почти 1,08 млрд рублей. Фактический объем поступлений будет зависеть от количества объектов, в которых продолжится реализация такой продукции после вступления в силу новых требований, и выбранного предпринимателями срока действия лицензии.
Ранее петербургские парламентарии и представители профильного комитета выступали за установление более высокой стоимости разрешения. В сентябре 2025 года депутат Законодательного собрания Денис Четырбок сообщал о предложении увеличить размер госпошлины с предусмотренных Минфином 20 тыс. до 65 тыс. рублей за каждый год действия лицензии — по аналогии с действовавшей на тот момент пошлиной за алкогольную лицензию. В окончательной редакции федерального законодательства это предложение учтено не было. При этом 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие направление доходов от лицензирования табачной розницы на финансирование региональных мероприятий в сфере охраны здоровья, а также организацию лицензирования и контроля за реализацией такой продукции.
Введение лицензирования затронет в том числе крупнейшие продуктовые сети. Согласно региональному отчету X5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), в 2025 году компания насчитывала в Петербурге 737 магазинов. В конце сентября 2026 года в пресс-службе «Магнита» сообщали о работе около 1,3 тыс. магазинов группы в городе, включая 386 торговых точек «Дикси» и десять магазинов «Азбука вкуса». Сколько объектов крупнейших ритейлеров реализуют табачную продукцию и каковы будут расходы компаний на получение лицензий, неизвестно. В X5, «Магните» и «Ленте» воздержались от комментариев «Ъ Северо-Запад».
В нескольких небольших продуктовых магазинах Петербурга, которые посетил корреспондент «Ъ Северо-Запад», предстоящее лицензирование восприняли без энтузиазма. Собеседники отмечали, что новые требования повлекут дополнительные расходы, однако при сохранении табачной продукции в ассортименте альтернативы получению лицензии у них нет.
Селлеры планируют оценить, какую часть от продаж составляют сигареты, и на основе этого будут думать, оставлять ли их на полках. В специализированных табачных магазинах, напротив, не ожидают существенного влияния лицензирования на свою деятельность. Их представители отмечают, что продажа табачной продукции составляет основу их бизнеса, поэтому отказываться от нее из-за необходимости уплаты госпошлины они не намерены. Вместе с тем дополнительные расходы участники рынка назвали нежелательными.
До вступления в силу запрета на торговлю табаком без лицензии остается немногим более трех месяцев. Сколько разрешений уже выдано в Петербурге, в Смольном пока не делятся.
В первой декаде декабря в Госдуме планируют обсудить организацию лицензирования табачного рынка. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов обращал внимание на недостаточную информированность предпринимателей о предстоящих изменениях, а также на проблемы кадрового и финансового обеспечения лицензионной кампании в регионах.
В дальнейшем требования к продавцам табачной продукции будут ужесточаться. С 1 марта 2028 года минимальная площадь торгового объекта должна составлять 5 кв. м, при этом региональные власти смогут увеличить этот показатель до 10 кв. м.
Кроме того, изменился порядок определения территорий вблизи образовательных учреждений, на которых запрещена продажа табака. Границы таких зон будут устанавливаться на региональном или муниципальном уровне с учетом результатов общественных обсуждений. В Петербурге соответствующие полномочия закреплены за правительством города.
Вопрос территориальных ограничений обсуждался 16 ноября на заседании совета участников потребительского рынка Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (ЛОТПП). Председатель совета Ольга Волкова выступила за унификацию требований к размещению объектов алкогольной и табачной розницы. По ее мнению, различия в регулировании затрудняют долгосрочное планирование работы магазинов и выбор помещений для аренды, а чрезмерные ограничения могут способствовать развитию нелегальной торговли. Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Анжелика Литвенюк на том же заседании сообщила, что выдача табачных лицензий в соседнем регионе уже ведется.
Одной из целей введения лицензирования является сокращение нелегального оборота табачной продукции. По оценке Национального научного центра компетенций (ННЦК), выпадающие бюджетные доходы от незаконной реализации табака на территории Петербурга в первом полугодии 2026 года составили 1,3 млрд рублей, в Ленинградской области — 680 млн рублей. В целом по Северо-Западному федеральному округу потери оценивались почти в 4 млрд рублей.
Дополнительные требования к предпринимателям вводятся на фоне сокращения числа специализированных магазинов. По данным геосервиса 2ГИС, в сентябре 2026 года в Петербурге работало около 2 тыс. точек продажи табачных изделий, товаров для курения и электронных сигарет — на 15% меньше, чем годом ранее. Согласно статистике сервиса «Эвотор», за 1–27 сентября средний оборот от продажи сигарет в расчете на одну торговую точку сократился на 4,2% год к году, несмотря на увеличение среднего чека на 12,3%.
Одновременно петербургские власти вводят дополнительные ограничения на реализацию никотинсодержащей продукции. 20 ноября губернатор Александр Беглов подписал закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей к ним на территории Петербурга. Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. По данным КППиТ, в городе работают 615 торговых точек, специализирующихся на продаже вейпов, еще около 2,4 тыс. организаций совмещают их реализацию с торговлей табачной продукцией. То есть после вступления запрета в силу количество объектов, которым потребуется лицензия, может оказаться меньше нынешнего числа зарегистрированных в системе маркировки продавцов.