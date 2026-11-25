ООО «Сталинские фермы» основано Кириллом Яровым и Иваном Смотровым в Волжском в феврале 2022 года. Основной ОКВЭД — разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах. Господин Смотров вышел из учредителей в апреле 2023 года. В 2023 году выручка фирмы составила 59 тыс. руб., а в 2024-м достигла 208 тыс. руб. Убытки сохранились на уровне 11 тыс. руб. За 2025 год финансовая отчетность не представлена, в июле 2026 года юрлицо было ликвидировано. В прошлом Яровой учреждал ООО «Волгазайм», которое прекратило работу в январе 2017 года. Иван Смотров с 2016 по 2020 год был владельцем торговой компании «Меридиан» и ООО «БизнессСтройПроект». Оба юрлица были зарегистрированы в Москве, ликвидированы в 2020 году.