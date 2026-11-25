«Эти примеры показывают, что общественный контроль работает тогда, когда мы не просто обозначаем проблему, а последовательно сопровождаем ее до решения. Ленинградская область сегодня регион не только приграничный, но и, как сказал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, прифронтовой. Поэтому "Все для Победы" для нас не лозунг, а ежедневная работа, и важнейшая часть нашей деятельности — поддержка военнослужащих и их семей»,— отметил руководитель регионального исполкома «Народного Фронта».