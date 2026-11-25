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Движение «Народный Фронт "За Россию"» в Ленинградской области подвело итоги годовой деятельности
«Региональное отделение "Народного Фронта" в Ленинградской области за последние два года заметно выросло и в цифрах, и в реальных делах. Но главный показатель нашей работы не количество мероприятий и публикаций, главное — это конкретные результаты, которые видят и чувствуют жители региона. Наша задача — слышать жителей, выявлять системные вопросы, добиваться их решения и осуществлять общественный контроль»,— подчеркнул Александр Патрушев, руководитель исполкома «Народного Фронта» в Ленинградской области, выступая на региональной конференции общероссийского общественного движения «Народный Фронт "За Россию"» в регионе 47.
И эта работа движется: объективным показателем ее эффективности является динамика Федерального рейтинга «Народного Фронта». За год региональное отделение в Ленинградской области поднялось с 67-го на 3-е место, которого оно достигло в октябре. Александр Патрушев считает это результатом системной работы всей команды.
За этот период, сказал он, в региональное отделение поступило более 500 обращений, и за каждым из них конкретная жизненная ситуация: проблемы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, безопасности, благоустройства.
Благодаря публикациям и обращениям «Народного Фронта» ситуация меняется. Например, в Кингисеппе, где замерзали около 50 тыс. человек, после проверки было налажено отопление; в Лужском районе решили проблему с разливом канализационных стоков; в городе Отрадное Кировского района, где квартиру годами заливала канализация, после вмешательства «Народного Фронта» Следственный комитет возбудил в отношении управляющей компании уголовное дело.
Господин Патрушев озвучил предложения отделения по поддержке многодетных семей, которые уже прозвучали на заседании Государственного совета и прорабатываются на федеральном уровне: молочные пункты, тарифы на такси, удобный транспорт для мам с колясками, бесплатное обучение многодетных мам в автошколах.
«Эти примеры показывают, что общественный контроль работает тогда, когда мы не просто обозначаем проблему, а последовательно сопровождаем ее до решения. Ленинградская область сегодня регион не только приграничный, но и, как сказал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, прифронтовой. Поэтому "Все для Победы" для нас не лозунг, а ежедневная работа, и важнейшая часть нашей деятельности — поддержка военнослужащих и их семей»,— отметил руководитель регионального исполкома «Народного Фронта».
Он подчеркнул, что за последнее время сборы в фонд «Народный Фронт. Все для Победы» в Ленинградской области выросли в четыре раза. Только в 2026 году региональное отделение провело 29 гуманитарных миссий и конвоев, а военнослужащим из Ленинградской области передано 16 транспортных средств, а также квадрокоптеры, средства связи, тепловизоры, детекторы беспилотников, генераторы, компьютерная техника, строительные материалы и другие необходимые вещи: общий объем переданной помощи составил более 150 тонн. «За этими цифрами — реальный труд волонтеров, предпринимателей, трудовых коллективов, общественных организаций и сотен неравнодушных жителей»,— говорит Александр Патрушев.
Он рассказывает, что активисты молодежного крыла «Народного Фронта» 47-го региона участвуют в гуманитарных миссиях, осваивают тактическую медицину и работают с беспилотниками, проводят спортивные, патриотические, добровольческие мероприятия, помогают многодетным семьям и семьям участников СВО в быту. «Эти молодые люди уже сегодня берут на себя ответственность и доказывают свою готовность помогать делу!» — подчеркивает Патрушев.
По его данным, с июня 2025 года по октябрь 2026-го показатель эффективности работы команды вырос в 3,5 раза, а молодежь «Народного Фронта» поднялась с 70-го на 8-е место Всероссийского рейтинга. «Наша общая задача — сохранять этот темп, расширять команду и добиваться того, чтобы каждое обращение, каждая инициатива и каждый проект приносили ощутимую пользу людям»,— говорит руководитель.
По результатам обсуждений с активом регионального отделения он предложил поддержать и направить в адрес губернатора Ленинградской области следующие инициативы и предложения.
Первое — присвоить государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области Сертоловская городская больница имя Евгения Костюшова, бывшего члена регионального штаба «Народного Фронта» Ленинградской области. «Евгений Васильевич Костюшов стоял у истоков системы здравоохранения в городе. Именно под его непосредственным руководством и при его участии введены в строй и успешно функционируют детская и взрослая поликлиники, стоматологическая поликлиника, стационар дневного пребывания с отделениями терапии, неврологии, акушерства и гинекологии, восстановительного лечения, отделение скорой медицинской помощи, отделение реабилитации, где сегодня проходят восстановление участники СВО; внедрены передовые медицинские технологии, построено новое здание больницы, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием и ставшее символом здоровья для жителей муниципального образования. Присвоение Сертоловской городской больнице имени Евгения Васильевича Костюшова — это не просто дань уважения одному человеку, это важный шаг для сохранения преемственности поколений ленинградских врачей в воспитании молодых специалистов на примере беззаветного служения врачебному долгу»,— обосновал предложение Александр Патрушев.
Второе — включить наиболее проблемные многоквартирные дома с износом сетей более 70% в краткосрочные планы капитального ремонта в зависимости от количества проживающих, а также создать публичный рейтинг готовности муниципалитетов к отопительному сезону. «Особую озабоченность вызывает то, что около тысячи многоквартирных домов с износом сетей более 70% не были включены в краткосрочный план капитального ремонта»,— подчеркнул он, отметив, что это создает предпосылки для аварий, и не только в отопительный период.
Третье — разработать и утвердить в Ленинградской области программу «Чистая территория» по выявлению, консервации и вовлечению в оборот заброшенных объектов, которые приводят к травмам или гибели подростков. По оценкам надзорных органов, в регионе насчитывается около 700 опасных объектов, а свободный доступ ограничен лишь к малой части из них. Консервация и вовлечение в оборот таких заброшенных объектов позволит избежать дальнейших инцидентов с несовершеннолетними.
Четвертое — поддержать федеральную акцию «Народного Фронта» «Час для Победы» на предприятиях и в организациях региона, а также содействовать информационному сопровождению регионального сбора проекта «Народный Фронт. Все для Победы», что позволит оперативно закрывать заявки от воинских частей из Ленинградской области. Акцию уже поддерживают 42 региона, в ней участвуют больше 50 тыс. человек.
«Все представленные предложения объединяет одна цель: сделать жизнь жителей Ленинградской области безопаснее и комфортнее, сохранить память о людях, посвятивших себя служению региону, и продолжить поддержку тех, у кого сегодня есть большой запрос к нашей помощи. Впереди у нас новые задачи, и уверен, что решить их мы сможем только сообща, сохраняя доверие людей, открытость и ответственность за результат»,— подвел итог Александр Патрушев.