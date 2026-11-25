В Сенате призвали Пентагон отказаться от ставки на тактическое ядерное оружие
Два сенатора от Демократической партии США обратились к главе Пентагона Питу Хегсету с призывом отказаться от разработки новой ядерной стратегии, упор в которой планируется сделать на возможность применения тактического ядерного оружия в региональных конфликтах. По мнению законодателей, ставка на ядерные боезаряды малой мощности «опасна и необоснованна», поскольку ядерную эскалацию вряд ли удастся контролировать. Ранее сенаторы запросили у Пентагона данные о новой программе по ускорению создания новых видов вооружений, включая тактическое ядерное оружие, но получили отказ.
Письмо Питу Хегсету направили сенаторы-демократы Эдвард Марки (штат Массачусетс) и Джефф Меркли (штат Орегон), сопредседатели двухпартийной Рабочей группы верхней палаты Конгресса по ядерному оружию и контролю над вооружениями. Они заявили, что последние десятилетия люди, причастные к выстраиванию оборонной политики США, к какой бы партии они ни принадлежали, считали подготовку к «ограниченной» ядерной войне «безумием». Под руководством же Пита Хегсета Пентагон, как утверждается в письме, разрабатывает новую ядерную стратегию США, предусматривающую возможное применение тактического ядерного оружия в рамках ограниченной войны, а также создает соответствующие вооружения для их развертывания.
«Однако вместо того, чтобы укреплять ядерное сдерживание, новые тактические вооружения подорвут безопасность США,— предупреждают законодатели. — Большее количество ядерных вооружений, в особенности зарядов пониженной мощности, которые лидеры могут счесть более "пригодными к применению", лишь увеличит риск катастрофической ядерной войны». Они призывают Пентагон «немедленно отказаться от этих планов».