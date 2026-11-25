Письмо Питу Хегсету направили сенаторы-демократы Эдвард Марки (штат Массачусетс) и Джефф Меркли (штат Орегон), сопредседатели двухпартийной Рабочей группы верхней палаты Конгресса по ядерному оружию и контролю над вооружениями. Они заявили, что последние десятилетия люди, причастные к выстраиванию оборонной политики США, к какой бы партии они ни принадлежали, считали подготовку к «ограниченной» ядерной войне «безумием». Под руководством же Пита Хегсета Пентагон, как утверждается в письме, разрабатывает новую ядерную стратегию США, предусматривающую возможное применение тактического ядерного оружия в рамках ограниченной войны, а также создает соответствующие вооружения для их развертывания.