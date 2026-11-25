В Тольятти владельца судна оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров за деньги
В Тольятти суд привлек владельца маломерного судна к административной ответственности за незаконную перевозку пассажиров. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Как уточняют в ведомстве, в июле этого года на реке Волга в Центральном районе Тольятти собственник судна марки «Атлас» перевозил пассажиров за деньги. У него не было лицензии на оказание услуг, что могло привести к угрозе жизни и здоровью пассажиров.