Как уточняют в ведомстве, в июле этого года на реке Волга в Центральном районе Тольятти собственник судна марки «Атлас» перевозил пассажиров за деньги. У него не было лицензии на оказание услуг, что могло привести к угрозе жизни и здоровью пассажиров.