На дорогах Челябинской области заработал режим повышенной готовности
Он действует еще в семи регионах
На сети дорог федерального значения на территории Челябинской области с 14:00 25 ноября введен режим повышенной готовности. Его отменят после окончания снегопада и гололеда, сообщает пресс-служба регионального филиала ФКУ «Уралуправтодор».
Режим действует, помимо Южного Урала, также на территории республик Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Кировской, Оренбургской и Свердловской областей. Он означает круглосуточный контроль за состоянием трасс и своевременным выходом техники на них. Кроме того, на участках дорог, которые быстро заносит снегом, дежурят бригады. Необходимые силы и средства в случае ЧС готовы к работе.