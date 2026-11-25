Режим действует, помимо Южного Урала, также на территории республик Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Кировской, Оренбургской и Свердловской областей. Он означает круглосуточный контроль за состоянием трасс и своевременным выходом техники на них. Кроме того, на участках дорог, которые быстро заносит снегом, дежурят бригады. Необходимые силы и средства в случае ЧС готовы к работе.