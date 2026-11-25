По действующему законодательству полномочия по ликвидации последствий ЧС возложены на органы местного самоуправления. Областной резервный фонд при этом используется для содействия муниципалитетам по двум направлениям: финансирование восстановления поврежденных помещений и обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения.