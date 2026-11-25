На ликвидацию последствий ЧС в Ростове-на-Дону направят деньги из областного резерва
Расходы на устранение последствий чрезвычайных ситуаций в Ростове-на-Дону покрываются за счет резервного фонда правительства Ростовской области. Об этом сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на пресс-службу донского минстроя.
Бюджетные ассигнования выделяются в форме межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных образований.
По действующему законодательству полномочия по ликвидации последствий ЧС возложены на органы местного самоуправления. Областной резервный фонд при этом используется для содействия муниципалитетам по двум направлениям: финансирование восстановления поврежденных помещений и обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения.