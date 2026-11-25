Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Прямая линия начнется в 19 часов 7 декабря 2026 года. «Эфир по традиции пройдет на моей странице в “ВК”, в мессенджере МАХ, а также на каналах “Пермский край. Все реально” в “Дзен” и правительства Пермского края в RUTUBE»,— написал глава Прикамья.