Также ему вменяли похищение и убийство женщины в 2003 году, совершенные, как полагали следователи, из-за угрозы разглашения компрометирующих сведений о бизнесмене. Кроме того, в деле фигурировало покушение на петербургского предпринимателя: в 2003 году под его автомобиль заложили взрывное устройство, а после неудачи убили исполнителя. По делу расследовались и другие расправы, а также эпизоды изъятия оружия.