Бывший глава МО «Дачное» Вадим Сагалаев погиб в зоне СВО
Близким родственникам бывшего главы муниципального образования «Дачное» Вадима Сагалаева официально сообщили о его гибели в зоне специальной военной операции. В августе 2026 года он отправился на фронт, не дождавшись приговора по уголовному делу о заказных убийствах. Об этом сообщает «Фонтанка».
Сагалаев родился в Ленинграде, окончил Лесотехническую академию. В 1990-е годы занимался силовым предпринимательством и, по данным издания, входил в так называемое «малышевское» преступное сообщество. Его штаб-квартира находилась на Андреевском рынке Васильевского острова.
В начале 2000-х Сагалаев занялся политикой и окончил юридический факультет СПбГУ. С 2004 года он возглавлял муниципальное образование «Дачное» в Кировском районе. В 2024 году вновь избрался от «Единой России». Сагалаев также был известен патриотическими выступлениями и поддержкой ветеранов СВО. Его сын служит в Министерстве обороны.
О гибели Сагалаева уже уведомили сотрудников Следственного комитета Петербурга, в производстве которого находится уголовное дело. Обвинения в убийствах были предъявлены самому Сагалаеву, его заместителю Игорю Заболотному, петербуржцу Сергею Фролову (Мусеибову) и нескольким другим фигурантам.
После ареста в начале 2026 года Сагалаев заключил досудебное соглашение и признал соучастие в нескольких убийствах. Среди эпизодов — расправа над семьей Дорфманов в 2003 году. По версии следствия, ради получения здания НИИ «Гидролиз» исполнители убили трех человек.
Также ему вменяли похищение и убийство женщины в 2003 году, совершенные, как полагали следователи, из-за угрозы разглашения компрометирующих сведений о бизнесмене. Кроме того, в деле фигурировало покушение на петербургского предпринимателя: в 2003 году под его автомобиль заложили взрывное устройство, а после неудачи убили исполнителя. По делу расследовались и другие расправы, а также эпизоды изъятия оружия.
В августе Следственный комитет Петербурга разрешил Сагалаеву отправиться на СВО до передачи уголовного дела в суд. Тогда появились предположения, что благодаря политическим связям он может попасть в тыловое обеспечение.
Однако, по данным «Фонтанки», с начала сентября Сагалаев командовал штурмовым взводом в звании лейтенанта. На днях он погиб в результате атаки беспилотника на позиции противника.
1 мая 2026 года Вадиму Сагалаеву исполнился 61 год.