Штрафы за первое нарушение составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрены санкции до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для организаций.