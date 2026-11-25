Ночью над Краснодарским краем уничтожили украинские БПЛА
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 14 регионов России, в том числе Краснодарского края. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники также сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями.
В Краснодарском крае действует административная ответственность за съемку и распространение материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, падением беспилотников и местами дислокации военных подразделений.
Штрафы за первое нарушение составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц. За повторное нарушение предусмотрены санкции до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для организаций.
Руководитель управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Евгений Чупров пояснил, что ограничения направлены на предотвращение распространения информации, позволяющей установить расположение военной техники, пунктов дислокации войск и последствия чрезвычайных происшествий.