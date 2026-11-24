Вторая ракетка мира Янник Синнер успешно перенес операцию на колене
Итальянский теннисист Янник Синнер перенес операцию на правом колене. Об этом сообщает телеканал Rai Sudtirol.
По словам врача Герберта Шенхубера, хирургическое вмешательство прошло успешно. Процедура была проведена в Финляндии. Отмечается, что на восстановление уйдет около трех месяцев. Таким образом, теннисист не выступит на первом в сезоне турнире Большого шлема — Australian Open.
В последний раз итальянец выходил на корт 12 июля: в финале Wimbledon он обыграл немца Александра Зверева. Из-за травмы колена Янник Синнер не выступил на US Open, пропустил «мастерсы» в Монреале, Цинциннати и Париже, а также не сыграл на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
На счету 25-летнего спортсмена 30 титулов ATP. Синнер пять раз побеждал на турнирах Большого шлема. В мировом рейтинге он занимает второе место.