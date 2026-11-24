Севастополь объявил о новых ограничениях электроснабжения
В Севастополе, так же как и в Крыму, вводят новые ограничения на подачу электроэнергии из-за противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«С 25 ноября в Севастополе в связи с проведением необходимых противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона будут вводиться временные режимы ограничения подачи электроэнергии. Продолжительность этих мероприятий составит не более десяти дней»,— написал в соцсетях господин Развожаев.
По его словам, ограничения коснутся всех районов города. С 8:00 до 21:00 мощность электроснабжения ориентировочно будет снижаться на 30%. В ночные часы — с 21:00 до 8:00 — электроснабжение будет осуществляться без ограничений. Губернатор подчеркнул, что заранее составленных графиков отключений по конкретным адресам сделать невозможно. Основные объекты жизнеобеспечения города будут получать электроэнергию в приоритетном порядке.
Ранее об аналогичных ограничениях объявили в Крыму. По словам местных властей, эти меры необходимы для проведения работ, направленных на стабильную работу энергосистемы в предстоящий период повышенного зимнего энергопотребления. Севастополь и остальной Крым испытывают проблемы с электроснабжением с весны после серии ударов вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре полуострова и за его пределами.