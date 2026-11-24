По его словам, ограничения коснутся всех районов города. С 8:00 до 21:00 мощность электроснабжения ориентировочно будет снижаться на 30%. В ночные часы — с 21:00 до 8:00 — электроснабжение будет осуществляться без ограничений. Губернатор подчеркнул, что заранее составленных графиков отключений по конкретным адресам сделать невозможно. Основные объекты жизнеобеспечения города будут получать электроэнергию в приоритетном порядке.