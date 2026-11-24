«Ростелеком» доработает нижегородские системы «Безопасный город» и КСЭОН
Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение между ПАО «Ростелеком» и областным правительством, которое в судебном порядке потребовало доработать систему «Безопасный город» и комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом говорится в опубликованном решении суда.
В частности, истец добивался интеграции систем с региональными автоматизированными сервисами и системой весогабаритного контроля, замены датчиков газоанализаторов КСЭОН в Дзержинске и Кстове, переработки расчетов прогнозирования последствий химических аварий, паводков и лесных аварий, а также написания софта. В ПАО «Ростелеком» ранее не ответили на запрос «Ъ-Приволжье» о претензиях истца.
По условиям мирового соглашения специалисты ответчика осмотрят элементы системы «Безопасный город» на улице Фруктовой, восстановят работоспособность инженерных систем центра обработки данных системы и заменят датчики КСЭОН в Дзержинске и Кстове.