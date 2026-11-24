В частности, истец добивался интеграции систем с региональными автоматизированными сервисами и системой весогабаритного контроля, замены датчиков газоанализаторов КСЭОН в Дзержинске и Кстове, переработки расчетов прогнозирования последствий химических аварий, паводков и лесных аварий, а также написания софта. В ПАО «Ростелеком» ранее не ответили на запрос «Ъ-Приволжье» о претензиях истца.