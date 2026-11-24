Тепловые сети становятся холоднее
Поставщик отопления в Белорецке может стать банкротом
ООО «Белорецкие тепловые сети» — единственный поставщик тепла и горячей воды населению Белорецка — оказалось на грани банкротства. Кредиторская задолженность предприятия составляет около 1 млрд руб. Арбитражный суд Башкирии ввел в отношении муниципального предприятия процедуру наблюдения. Министерство ЖКХ Башкирии признало кризисное состояние компании, но ищет способы сохранить предприятие.
ООО «Белорецкие тепловые сети» (БТС, принадлежит администрации Белорецкого района) обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением жителей Белорецка, сельских поселений Тирлянский, Октябрьский, Железнодорожный и Ломовка, а также 450 местных объектов инфраструктуры. Компания эксплуатирует более 161 км труб и 12 котельных. Насосные станции компании питаются от котельных АО «Белорецкая пружина» и ООО «Мечел-Энерго».
Дело о банкротстве «Белорецких тепловых сетей» началось в январе 2025 года с подачи «Белорецкой пружины», которая требовала с предприятия 130,6 млн руб. за поставку тепла. В середине августа кредитор отказался от заявления, но в конце того же месяца признать ее банкротом в суд обратились сами «Белорецкие тепловые сети». По данным компании, сумма просроченной задолженности перед контрагентами и ФНС превысила 1 млрд руб., также выданы исполнительные листы на взыскание с компании более 629,6 млн руб., а в судах рассматриваются иски еще на 250 млн руб.
15 сентября арбитражный суд Башкирии, установив сумму текущей и вероятной задолженности компании, ввел в отношении «Белорецких тепловых сетей» процедуру наблюдения. Активов для погашения долга у предприятия нет, отмечено в определении. Временным управляющим был назначен член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Айдар Кутдусов. «Белорецкая пружина» была включена в третью очередь требований кредиторов (около 130 млн руб.).
После этого заявления о вступлении в банкротное дело направили прокуратура Башкирии, администрация Белорецкого района, местный «Водоканал», федеральный Фонд развития территорий (сумма требований — 93,8 млн руб.), «Газпром межрегионгаз Уфа», ЭСКБ (более 100 млн руб.) и стерлитамакская компания «Центр» (10,6 млн руб.).
Ни «Белорецкие тепловые сети», ни «Белорецкая пружина» с определением суда о начале процедуры наблюдения не согласились. 2 декабря Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы компаний.
По словам Айрата Кутдусова, «Белорецкая пружина» выступает против его назначения временным управляющим и настаивает на другой кандидатуре, а «Белорецкие тепловые сети» не согласны со включением текущих обязательств перед «Белорецкой пружиной» в третью очередь кредиторов. До марта 2027 года, по словам временного управляющего, у него есть время для сбора и анализа ситуации в БТС.
В администрации Белорецкого района ситуацию не комментировали.
Как рассказали «Ъ» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, ведомство проводило совещания с местными властями «для выработки мер по обеспечению надежного теплоснабжения в Белорецком районе и дальнейшему функционированию» предприятия.
«Исходя из материалов дела о банкротстве общества погашение всей задолженности предприятия не представляется возможным. ООО "БТС" является системообразующим предприятием по выработке тепловой энергии в Белорецке, что исключает возможность хозяйственного прекращения деятельности предприятия»,— прокомментировали в минЖКХ.
Управляющий партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов считает, что требования «Белорецкой пружины» могут быть понижены в очередности. По его мнению, компания длительное время не предпринимала реальных мер по взысканию задолженности «Белорецких тепловых сетей», что может быть расценено как компенсационное финансирование.
Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает, что власти попытаются финансово помочь предприятию.
«В зависимости от обстоятельств это могут быть бюджетная поддержка, в том числе предусмотренные законом субсидии, реструктуризация задолженности, привлечение другого оператора или передача имущества и функций теплоснабжения. Однако необходимость обеспечить подачу тепла не означает автоматического спасения именно этой компании или принятия государством ее долгов. Такие варианты стоит рассматривать как возможные сценарии, а не как гарантированный план»,— прокомментировал Олег Пермяков.