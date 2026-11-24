Дело о банкротстве «Белорецких тепловых сетей» началось в январе 2025 года с подачи «Белорецкой пружины», которая требовала с предприятия 130,6 млн руб. за поставку тепла. В середине августа кредитор отказался от заявления, но в конце того же месяца признать ее банкротом в суд обратились сами «Белорецкие тепловые сети». По данным компании, сумма просроченной задолженности перед контрагентами и ФНС превысила 1 млрд руб., также выданы исполнительные листы на взыскание с компании более 629,6 млн руб., а в судах рассматриваются иски еще на 250 млн руб.