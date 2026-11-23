Главные новости за 23 ноября. Новороссийск
АТЭК заключила контракт на аварийный ремонт теплосетей Новороссийска за 217 млн рублей. Ремонт выполнит ООО «АДС-Энерго», которое указано единственным участником.
Количество сделок с недвижимостью в Новороссийске за десять месяцев 2026 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время в городе заключили около 2,3 тыс. сделок.
Новороссийск стал победителем Национальной гостиничной премии 2026 года в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» среди населенных пунктов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек.
Арбитраж обязал аэропорт Геленджика провести ремонт рулежной дорожки. Суд взыскал с ответчика штраф в размере 613,6 тыс. руб. за нарушение условий договора аренды федерального недвижимого имущества аэропорта Геленджика от 5 июня 2019 года.
Причиной появления воды на проезжей части улицы Новороссийской Республики в Новороссийске стали работы по санации канализационного коллектора. Сейчас ситуация стабилизирована.