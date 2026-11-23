В Новороссийске число сделок с недвижимостью выросло на 28%
Количество сделок с недвижимостью в Новороссийске за десять месяцев 2026 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время в городе заключили около 2,3 тыс. сделок. При этом рынок нового жилья продолжает испытывать трудности с продажами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные директора по исследованиям Macon Ольги Змиевской.
По словам эксперта, увеличение числа сделок во многом связано с низкой базой предыдущих лет, когда спрос и предложение на рынке недвижимости сокращались. Для сравнения, в период наиболее высокой активности покупатели ежегодно заключали в Новороссийске 7–8 тыс. сделок.
По итогам 2026 года количество сделок может увеличиться на 12–15% относительно прошлого года. Однако при сохранении действующих ипотечных ставок показатель не превысит 3 тыс., прогнозирует Ольга Змиевская.
При этом продажи квартир в новостройках остаются ниже необходимых для рынка показателей. По данным Macon, уровень распроданности строящегося жилья в Новороссийске составляет 29%. Нормальным для рынка считается показатель в пределах 40–50%.
В компании связывают ситуацию с увеличением предложения. Застройщики возвращаются на рынок и запускают новые проекты, однако покупательская способность населения остается ограниченной. В результате темпы реализации квартир в новых жилых комплексах не позволяют достичь необходимого уровня распроданности.
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