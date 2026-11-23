Количество сделок с недвижимостью в Новороссийске за десять месяцев 2026 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время в городе заключили около 2,3 тыс. сделок. При этом рынок нового жилья продолжает испытывать трудности с продажами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные директора по исследованиям Macon Ольги Змиевской.