Арбитраж обязал аэропорт Геленджика провести ремонт рулежной дорожки
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» к ООО «Аэропорт Геленджик».
Суд взыскал с ответчика штраф в размере 613,6 тыс. руб. за нарушение условий договора аренды федерального недвижимого имущества аэропорта Геленджика от 5 июня 2019 года, а также расходы по оплате государственной пошлины — 85,6 тыс. руб.
Помимо этого, суд обязал ООО «Аэропорт Геленджик» в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу провести текущий ремонт рулежной дорожки: устранить просадку поверхности площадью 36,41 кв. м и пучение покрытия площадью 31,32 кв. м.
Основанием для иска послужили выявленные в ходе проверки от 30 июня 2023 года дефекты объектов, переданных в аренду. По мнению истца, ответчик текущий ремонт имущества не осуществлял. Позднее арендатор устранил их, но не в полном объеме. В частности, проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и водосточно-дренажной системы, а рулежная дорожка осталась неотремонтированной.
Штраф рассчитан в соответствии с пунктом 8.6 договора — 1/12 от годовой арендной платы, размер которой согласно уведомлению об индексации от 18 января 2024 года составляет 7,3 млн руб.
ООО «Аэропорт Геленджик» в ходе разбирательства указало, что выявленные дефекты искусственных покрытий аэродрома, в том числе с учетом отсутствия регулярных полетов с 24.02.2022, свидетельствуют о необходимости капитального, а не текущего ремонта, обязанность по которому возложена на арендодателя. Суд эти доводы не принял.
Апелляция оставила решение в силе.