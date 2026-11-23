Основанием для иска послужили выявленные в ходе проверки от 30 июня 2023 года дефекты объектов, переданных в аренду. По мнению истца, ответчик текущий ремонт имущества не осуществлял. Позднее арендатор устранил их, но не в полном объеме. В частности, проведен ремонт взлетно-посадочной полосы и водосточно-дренажной системы, а рулежная дорожка осталась неотремонтированной.