ООО «АДС-Энерго» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году и состоит в реестре строительной СРО с 2022 года. По данным реестра СРО, генеральный директор компании — Максим Мерзляков. АО «АТЭК» зарегистрировано в 1998 году и работает в сфере производства тепловой энергии; с января 2026 года компанией руководит Антон Трифонов.