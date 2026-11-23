АТЭК заключила контракт на аварийный ремонт теплосетей Новороссийска за 217 млн рублей
Ремонт выполнит ООО «АДС-Энерго», которое указано единственным участником
АО «Автономная теплоэнергетическая компания» заключило с ООО «АДС-Энерго» договор на аварийный ремонт теплосетей филиала «Новороссийские тепловые сети». Цена контракта — 217,44 млн руб. с НДС. Работы касаются стальных труб в пенополиуретановой изоляции, проложенных канальным или наземным способом, следует из данных закупки, опубликованной и проведенной одним днем 23 ноября 2026 года.
АТЭК выбрала единственного поставщика. В протоколе основанием назвали срочную потребность и отсутствие времени для проведения другого способа закупки. Комиссия решила заключить договор с ООО «АДС-Энерго», которое указано единственным участником. В извещении не установили сроки подачи заявок и критерии оценки: договор оформляли по процедуре закупки у одного поставщика.
Карточка ЕИС указывает общую сумму и описывает объем как одну условную единицу строительных работ по прокладке местных трубопроводов горячей воды. В протоколе цена совпадает с начальной ценой закупки — 217 441 202,27 руб. Разбивки суммы по участкам в сведениях о договоре нет.
В 2026 году в Новороссийске зафиксировали несколько крупных перебоев теплоснабжения. 21 ноября из-за продолжительных перебоев с холодной водой на котельных и истощения аварийных запасов без тепла остались 203 многоквартирных дома и 21 социальный объект. АТЭК связывала остановку теплоснабжения с прекращением подачи воды, а не с повреждением трубопровода.
В январе авария на сетях в Южном районе затронула 17 домов, гостиницу, детский сад и Морской технический лицей: специалисты обнаружили затопление тепловой камеры и начали земляные работы для поиска повреждения. В феврале гидроудар после аварийного отключения электричества повредил трубопровод от ЦТП на проспекте Ленина; отопление и горячую воду временно отключили в 16 домах, школе и детском саду.
ООО «АДС-Энерго» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году и состоит в реестре строительной СРО с 2022 года. По данным реестра СРО, генеральный директор компании — Максим Мерзляков. АО «АТЭК» зарегистрировано в 1998 году и работает в сфере производства тепловой энергии; с января 2026 года компанией руководит Антон Трифонов.