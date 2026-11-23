Причиной появления воды на проезжей части улицы Новороссийской Республики в Новороссийске стали работы по санации канализационного коллектора. Сейчас ситуация стабилизирована. Об этом сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале.