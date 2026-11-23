В Новороссийске стабилизировали ситуацию с подтоплением одной из центральных улиц
Причиной появления воды на проезжей части улицы Новороссийской Республики в Новороссийске стали работы по санации канализационного коллектора. Сейчас ситуация стабилизирована. Об этом сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров в своем Telegram-канале.
«Вместе с коллегами выехали на место проведения работ на улицу Новороссийской Республики. Здесь управлением капитального строительства проводится реконструкция самотечного канализационного коллектора», — рассказал господин Бегляров.
По его словам, сейчас специалисты ведут работу в штатном режиме.